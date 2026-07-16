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        Haberler Magazin Hüsnü Şenlendirici: Köy hayatını seviyorum

        Hüsnü Şenlendirici: Köy hayatını seviyorum

        Uzun süredir memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde satın aldığı çiftlikte köy hayatı yaşayan Hüsnü Şenlendirici, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        "Köy hayatını seviyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici, Beşiktaş'taki bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Kibariye, "Ben Hüsnü ile her zaman beraberim. O çocuktu, küçüktü... O zamandan beri beraberiz. Birbirimizi hep sevdik saydık" dedi. Şenlendirici ise, "Çok küçük yaşlardan beri ona eşlik ettim. O dönemden beri Kibariye ile çalışmaktan hep gurur duydum. Neredeyse 35 sene oldu. Bana göre Kibariye, Türkiye'nin yaşayan efsanesidir" ifadelerini kullandı.

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        "HÜSNÜ KRAL BEN KRALİÇE"

        Şenlendirci'nin ardından sözü devralan Kibariye, "O kral, ben kraliçe... Biz işimizi yaptık. Ekmeğimize bakıyoruz. Sahneye çıkarız, ekmeğimizi kazanırız. Allah'ım bereketler versin. Çocuklarımızı sanatımızla büyüttük" diye konuştu.

        Uzun süredir yaşamını memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde satın aldığı çiftlikte sürdüren Şenlendirici, konuyla ilgili de konuştu. Köy hayatını sevdiğini söyleyen Klarnetçi, "Biraz ilgileniyorum. Ekim-kasım gibi hasat yapıyoruz. Bahçe ile video çekerken ilgileniyorum. Onun haricinde çok ilgilenemiyorum. Bana bakmak da iyi geliyor. Ben köy hayatını seviyorum, köylü hayatı güzel" ifadelerini kullandı.

        Kibariye de yakın arkadaşı Seda Sayan için övgü dolu sözler sarf etti. Şarkıcı, meslektaşı için "Seda akıllı kız. Her şeyi biliyor. Biz hep çok güzel geçindik. birlikte bir evde oturduk o temizlik yaptı, ben yemek yaptım. Ben yemek yaptım, o temizlik yaptı. Seda iyidir, çok severim" dedi.

        Seda Sayan ile Kibariye, uzun yıllar ev arkadaşlığı yapmıştı.

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        #Hüsnü Şenlendirici
        #Kibariye
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