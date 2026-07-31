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        Haberler Magazin İspanyol futbolcu Pedro Porro ailesiyle Antalya'da

        İspanyol futbolcu Pedro Porro ailesiyle Antalya'da

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen İspanyol milli futbolcu Pedro Porro, Antalya'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da

        Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın sağ beki Pedro Porro, ailesiyle Türkiye'ye geldi.

        Eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla Antalya'da bulunan 26 yaşındaki futbolcunun bir hafta tatil yapacağı öğrenildi. Yoğun geçen sezon ve Dünya Kupası sonrası ailesiyle dinlenme fırsatı bulan Porro, konakladığı otelin sunduğu eğlence alanlarında çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

        İspanyol futbolcu su parkındaki kaydıraklarda çocuklarıyla eğlenip, yunus gösterilerini izledi. Ailesiyle gün boyu su parkında vakit geçiren yıldız futbolcu, çeşitli aktivitelere de katıldı.

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