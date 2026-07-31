İspanyol futbolcu Pedro Porro ailesiyle Antalya'da

Bahis-Kara Para-Suç örgütü üçgeni. Bahis çarkının hedefinde gençler var. 3 milyon kişi bahis çarkının neresinde? Bahis parası nereye akıyor?Yasa dışı bahis çarkı nasıl işliyor? Gülistan soruşturması nereye uzanacak? Deliller nasıl karartıldı? Mehmet Aca ifadesinde ne anlattı? Gökhan Ertok patronunu ... Daha Fazla Göster

Bahis-Kara Para-Suç örgütü üçgeni. Bahis çarkının hedefinde gençler var. 3 milyon kişi bahis çarkının neresinde? Bahis parası nereye akıyor?Yasa dışı bahis çarkı nasıl işliyor? Gülistan soruşturması nereye uzanacak? Deliller nasıl karartıldı? Mehmet Aca ifadesinde ne anlattı? Gökhan Ertok patronunu neden aradı? Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. ''Rüşvet, irtikap, örgüt kurma ve yönetme'' ile suçlanıyor. Elden dolarla rüşvet suçlaması. ''Mevzuata aykırı yapıya rüşvet karşılığı ruhsat verildi.'' Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Eski Savcı Av. Alp Tekin Yıldırım, Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ve Habertürk Muhabiri Alihan Tok yanıtladı. Daha Az Göster