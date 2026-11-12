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        Haberler Dünyadan Jessica Chastain tiyatro sahnesine dönüyor

        Jessica Chastain tiyatro sahnesine dönüyor

        Oscar'lı Hollywood yıldızı Jessica Chastain, en son üç yıl önce çıktığı Broadway sahnesinde yeniden performans sergilemeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        Sahneye dönüyor

        Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, 2027'de Broadway sahnesine dönüyor. Chastain, oyun yazarı ve yönetmeni Dan Colley'in yeni eseri 'Lost Lear'ın prömiyerinde başrol oynayacak.

        Chastain'e oyunda, 'House of Cards' ve 'Ratched' dizilerinden tanınan oyuncu Corey Stoll ile 'Ugly Betty' ve 'Shrinking' dizileriyle bilinen oyuncu Michael Urie eşlik edecek.

        Oyunun ön gösterimleri 29 Mart 2027'de başlayacak ve prömiyer gecesi 23 Nisan 2027'de gerçekleşecek.

        Oyun, 18 Temmuz'a kadar 16 haftalık sınırlı bir süreyle sahnelenecek.

        BROADWAY'E İLK KEZ 24 YIL ÖNCE ÇIKTI

        Jessica Chastain, 2012-2013 yılları arasında 'The Heiress' oyunuyla Broadway'deki ilk çıkışını yapmıştı. 2023'te de 'A Doll's House' oyununda oynayan Chastain, performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Tony Ödülü'ne aday gösterilmişti.

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        OSCAR KAZANDI

        Chastain, 2021 yapımı 'The Eyes of Tammy Faye' adlı biyografik filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

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        #Jessica Chastain
        #broadway
        #tiyatro
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