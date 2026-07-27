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        Haberler Dünyadan John Cusack Hollywood'dan neden uzaklaştığını açıkladı

        John Cusack Hollywood'dan neden uzaklaştığını açıkladı

        Film stüdyosu yöneticilerinin müdahalesi olmadan hikayeler anlatmak istediğini söyleyen John Cusack, sinemada değil ama başka bir alanda yeni üretimiyle hayranlarının karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        "Hollywood'dan uzaklaştım çünkü..."

        John Cusack, Hollywood'dan büyük ölçüde uzaklaşmasının nedenlerini açıkladı. 60 yaşındaki Amerikalı oyuncu, film stüdyosu yöneticilerinin müdahalesi olmadan hikayeler anlatmak istediğini ve bu nedenle sinemadan uzak kaldığı dönemde, yakında çıkacak olan çizgi romanı 'Momo'yu yazdığını söyledi.

        "Çizgi romanların filme en yakın şeyler olduğunu hep düşünmüşümdür" diyen Cusack, yazmaya yönelmesinin nedenini "bir hikaye anlatmak konusunda pazarlık yapmak istememesi" olarak açıkladı.

        Cusack, "Bunu ben yazdım ve 'Hikayeyi beğendim' dedim, sonra da harika, yetenekli sanatçı Ignacio Noé'ye çizimleri yaptırdım. Yani ne benim yazdıklarım ne de onun çizdikleri üzerinde kimse bir düzenleme yaptı" diye ekledi.

        "Bu gerçekten de sadece iki kişinin yaptığı bir iş. Sadece benim ve Ignacio'nun hikayesiydi ve bu günümüzde pek rastlanan bir durum değil" diyen sanatçının ilk çizgi romanı olan 'Momo', 29 Eylül'de piyasaya sürülecek.

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        Hikaye, 1972'de televizyon ikonu Jackie Gleason için eski bir eseri geri almak üzere yola çıkan iki firariyi konu alıyor.

        Aktör, on yıllarca Hollywood'un en tanınmış başrol oyuncularından biri olarak 'Grosse Pointe Blank', 'High Fidelity' ve 'Con Air' gibi filmlerde rol aldı, ancak son yıllarda oyunculuk kariyeri giderek daha seçici hale geldi. 2024'te Çin yapımı casusluk gerilim filmi 'Decoded'da başrol oynadıktan sonra, 2025 yapımı 'Savaşın Sisi' ve Mandarin dilindeki 'Dedektif Çin Mahallesi 1900' filmlerinde de yer aldı.

        Bundan önce, 2020'den beri tek ekran deneyimi aksiyon gerilim filmi 'Pursuit' ve distopik dizi 'Utopia'dan ibaretti.

        Joan Cusack
        Joan Cusack

        Oyuncu bir aileden gelen John Cusack, gözlerden uzaklaşan tek aile üyesi değil. 63 yaşındaki ablası oyuncu Joan Cusack, 11 yıllık bir aradan sonra mayıs ayında 'Toy Story 5' filminin Londra prömiyerine katılarak 2015'ten bu yana ilk kez kırmızı halıda boy gösterdi.

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        #John Cusack
        #Hollywood
        #sinema
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