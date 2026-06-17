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        Haberler Dünyadan Jon Bon Jovi için yeniden doğuş dönemi: Ses teli ameliyatından dört yıl sonra tamamen iyileştim

        Jon Bon Jovi için yeniden doğuş dönemi: Ses teli ameliyatından dört yıl sonra tamamen iyileştim

        Dört yıl önce ses teli ameliyatı olan ve sahnelere ne zaman döneceği belirsiz olan Jon Bon Jovi, tamamen iyileştiğini duyurdu. Sanatçı, rock grubu Bon Jovi ile temmuz ayında turneye başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 17:55 Güncelleme:
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        "Tamamen iyileştim"

        Dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi'nin kurucusu Jon Bon Jovi, geçirdiği sağlık krizi sonrasında artık tamamen iyileştiğini açıkladı. Dört yıl önce ses tellerindeki gerilme nedeniyle ameliyat geçiren sanatçı, 2024'te verdiği röportajda bir daha turneye çıkıp çıkamayacağını bilmediğini söylemişti. Ancak efsanevi rock yıldızı, artık sahnelere dönmeye hazır. Bon Jovi, temmuz ayında New York'ta başlayacak olan 'Forever' adlı dünya turnesiyle yeniden seyirci karşısına çıkacak.

        Bon Jovi, 2022'deki son turnesinin ardından hasar görmüş bir ses telini onarmak için bir ses teli medializasyonu geçirdi. "Sık sık şaka yapıp burnuma giren tek şeyin parmağım olduğunu söylerdim. Ses tellerine zarar verecek hiçbir şey yapmadım; hiçbir aşırıya kaçmadım. Ben eğitimli bir vokalistim. Bu iş üstüne çok çalıştım" diyen sanatçı, "Bu yüzden bir doktor bana ses tellerimden birinin kelimenin tam anlamıyla köreldiğini açıklamak zorunda kaldığında, bu kafa karıştırıcıydı" diye konuştu.

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        Ameliyat başarılı olsa da, rock yıldızının sahne performanslarındaki geleceği belirsizdi. Yıllarca vokal koçlarıyla çalıştıktan ve sesini çalıştırdıktan sonra artık sanatçı, "Tamamen iyileştim. Beklediğimden çok daha uzun sürdü, ama doğru olması gerekiyordu. Asla umudumuzu kaybetmedik" ifadesini kullandı.

        Bon Jovi, sesini kullanmayı yeniden öğrenirken grup arkadaşları her zaman onun yanında oldu. Sanatçı, "Benden asla şüphe duymadılar, iş aramadılar veya emekli olmaya karar vermediler. Her birinin benim için orada olmak adına yaptığı fedakarlıklar bambaşka bir seviyede" dedi ve ekledi: Onlara olan sevgim daha da derinleşti.

        Grup, 7 Temmuz'da New York'ta Madison Square Garden'da dokuz gecelik bir konser serisiyle 'Forever' turnesine başlayacak ve ardından İngiltere, İrlanda'da kapalı gişe konserler vermek üzere Avrupa kıtasına geçecek.

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        #Jon Bon Jovi
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