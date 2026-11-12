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        Haberler Magazin Kayahan şarkılarıyla Yeşilçam tadında müzikal

        Kayahan şarkılarıyla Yeşilçam tadında müzikal

        Kayahan'ın eserleri kalabalık bir orkestra, zengin bir oyuncu ve solist kadrosu ile müzikal olarak sergilenecek. Beste Açar, bu müzikalde hem Türkan rolüyle oyuna dahil olacak hem de babasının şarkılarını seslendirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        Kayahan şarkılarıyla Yeşilçam müzikali

        Kayahan'ın eserleri 11 Aralık'ta, Bostancı Gösteri Merkezi'nde kalabalık bir orkestra, zengin bir oyuncu ve solist kadrosu ile 'Odalarda Işıksızım' adıyla müzikal olarak sergilenecek.

        Sanatçının kızı Beste Açar, Erdal Çelik, Kayahan'ın kuzeni besteci ve söz yazarı Erdinç Erişmiş, solist ve oyuncu Burçin Bildik, soprano opera sanatçısı Gonca Birol Bahar, Sinema Senfoni Orkestrası ve şef Özgür Sevinç ile Kayahan'ın şarkıları sahneye taşınacak. Şarkılar eşliğinde, emekli bir zabıta müdürünün aşk hikayesini oyuncular Kahraman Sivri, Soner Türker, Tayfun Yılmaz, Gökhan Yetiş, Türkan Halilova, Caner Tör, Arzu Yılmaz, Efe Yeşilay, Yaman Sivri ve Beste Açar sergileyecek.

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        Hikayenin konusu şöyle: Kayahan hayranı gurbetçi bir aile, birikimleri ile bir Kayahan konseri organize etmek ister. Fakat bilmedikleri bir şey vardır; anlaştıkları organizatör (Tayfun Yılmaz) daha önce hiç doğru düzgün bir başarısı olmayan, hiç de güvenilir olmayan biridir. Bir de üstüne bölgenin zabıta müdürü Osman (Kahraman Sivri) bu konserin olmamasi için elinden geleni yapacaktır. Çünkü onu yıllar önce terk eden karısı ile evlilik şarkıları bir Kayahan şarkısıdır. Bu şarkılar her an ona karısı ile ilgili anılarını hatırlatmaktadır.

        Müzikalin yönetmen koltuğunda Hakan Altıner oturuyor. Beste Açar, bu müzikalde hem Türkan rolüyle oyuna dahil olacak hem de babasının şarkılarını seslendirecek.

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        #Kayahan
        #müzikal
        #gösteri
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