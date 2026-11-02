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        Haberler Magazin Lucas Torreira'nın kaçamak gecesi

        Lucas Torreira'nın kaçamak gecesi

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul gecelerinde bir kadın arkadaşı ile eğlendi. Dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen futbolcu, oradan tek başına ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Torreira'nın kaçamak gecesi

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira, Etiler'de görüntülendi.

        Bir kadınla samimi şekilde eğlendiği öğrenilen yıldız futbolcu, dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince mekandan tek başına çıkış yaptı.

        Torreira, lüks otomobiline binip oradan uzaklaştı. Futbolcunun yardımcısı ise Torreira'nın eğlendiği kadınla birlikte başka bir VIP araca binerek oradan ayrıldı.

        Öte yandan Uruguaylı futbolcunun, yaklaşık 60 milyon TL değerinde yeni aldığı lüks aracı ise dikkatlerden kaçmadı.

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        #Lucas Torreira
        #galatasaray
        #futbolcu
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