Lucas Torreira'nın kaçamak gecesi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira, Etiler'de görüntülendi.

Bir kadınla samimi şekilde eğlendiği öğrenilen yıldız futbolcu, dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince mekandan tek başına çıkış yaptı.

Torreira, lüks otomobiline binip oradan uzaklaştı. Futbolcunun yardımcısı ise Torreira'nın eğlendiği kadınla birlikte başka bir VIP araca binerek oradan ayrıldı.

Öte yandan Uruguaylı futbolcunun, yaklaşık 60 milyon TL değerinde yeni aldığı lüks aracı ise dikkatlerden kaçmadı.