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        Haberler Magazin Mabel Matiz hakkında karar

        Mabel Matiz hakkında karar

        Mabel Matiz, 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Ünlü şarkıcı, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 13:07 Güncelleme:
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        Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı

        Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, ‘Ha Leylim’ isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıkta ifade veren Karaca, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca, çıkarıldığı mahkemece ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Öte yandan Mabel Matiz hakkında daha önce de 'Perperişan' isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla dava açılmıştı. Soruşturma ve yargılama sürecinin ardından mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında beraat kararı vermişti.

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        #mabel matiz
        #Ha Leylim
        #fatih karaca
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