Maya Perest New York Times Meydanı'nda
Maya Perest, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki billboard'da yer aldı
Giriş: 13 Kasım 2026 - 14:28 Güncelleme:
Kendine özgü müzikal dili ve güçlü yorumuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Maya Perest, uluslararası müzik sahnesinde önemli bir başarıya imza attı. Spotify'ın yükselen sanatçıları desteklediği RADAR Türkiye programının 2026 seçkisinde yer alan sanatçı, RADAR Global'in Ekim ayı kapağına taşındı.
Maya Perest, bu kapsamda New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki billboard'da yer alarak uluslararası görünürlüğünü pekiştirdi.
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