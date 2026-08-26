Meghan Markle'ın kadrosundan çıkarıldığı diziye yeni oyuncu alındı

Meghan Markle'ın kadrodan çıkarıldığı diziye, onun yerine realite şov yıldızı Maya Jama getirildi. Sussex Dükü ve Düşesi'nin İngiltere'ye dönüşünün nedenlerinden biri olarak Markle'a, İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin 'The Gentlemen' dizisinin üçüncü sezonunda rol teklif edilmesi gösterilmişti. Ancak hafta sonu bu teklifin geri çekildiği öğrenildi.

Kadroya dahil edilen Jama, dizinin baş karakteri Eddie Horniman'ın suç ortağının karısı Aisha'yı canlandıracak.

Maya Jama

Markle'ın oyunculuğa dönüşünün, dizinin üçüncü sezonunda rol alması planlarına yönelik eleştiriler üzerine iptal edildiği bildirildi. Kraliyet yazarı Tina Brown'a göre, haberin duyurulmasının hemen ardından, İngiltere'deki tepkilerin çok yoğun hale gelmesi üzerine teklif geri çekildi.

Dört yıl önce Markle, oyunculuğa dönme planı olmadığını ısrarla belirtmiş, Variety dergisine şunları söylemişti: Artık yeter. Sanırım asla asla dememek gerekir ama niyetim kesinlikle hayır.

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Ancak şimdi, Düşes'e yakın kaynaklar tarafından, onun ekranlara geri dönüşünün, kendisinin ve Prens Harry'nin İngiltere'ye dönmelerinin nedenlerinden biri olarak gösterildiği belirtiliyor.

Yorumcular, Markle'ın herhangi bir rolü üstlenmesinin ve ardından yeniden kamuoyunun dikkatini çekmesinin, hem Sussex çifti hem de genel olarak kraliyet ailesi için sorunlu olabileceğini öne sürüyor.

Prens Harry ile evlenmeden önce Markle, hukuk draması 'Suits'te Rachel Zane rolüyle yedi sezon boyunca başarılı bir kariyer geçirmişti. Nisan 2018'de son bölümü yayınlanana kadar, yani Windsor'daki St George Şapeli'nde evlenmesinden sadece bir ay önce, bölüm başına yaklaşık 40 bin dolar kazandığı biliniyor.

Evlilikle birlikte oyunculuk kariyerini bitiren Markle, Prens Harry ile birlikte 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta, iki çocuklu çiftin yeniden İngiltere'ye dönme planı manşetleri süsledi.