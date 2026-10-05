Afyonkarahisar'da sahne alan şarkıcı Merve Özbey, konser esnasında ara verdikten sonra talihsiz bir kaza geçirdi. Özbey, sahneden inerken merdivenlerden düştü.

İlk müdahalesi Afyon'da yapılan Merve Özbey, İstanbul'a döndü. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan ünlü isim, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Basında çıkan haberlerin aksine kolunda değil, ayağında bir problem olduğunu belirten Merve Özbey, "Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Haberlere de konu olmuş. O yüzden böyle minik bir açıklama yapmak istedim. Dün konser esnasında ara verdiğimiz sırada maalesef merdivenden düştük, doğru. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik ve kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde 'kol' diye çıkmış ama 'ayak' maalesef... Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım" dedi.

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Özbey, ayrıca "Cuma günkü ve cumartesi günkü ve pazar günkü konserlere yetişmeye çalışacağım. Şimdiden geçmiş olsun mesajlarınız için ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç var çünkü. Her şey yolunda merak etmeyin. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.