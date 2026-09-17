Michelin yıldızlı restoranda Arda Türkmen'in tabağından solucan çıktı

Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'da gittiği Michelin yıldızlı restoranda tabağından solucan çıkmasıyla büyük bir şaşkınlıkn yaşadı. Sipariş ettiği yemeği yiyeceği sırada tabağında hareket eden solucanı fark eden Türkmen, tabağının fotoğrafını ve restoranın kendisine verdiği tepkiyi sosyal medyada paylaştı.

“BU MİNİK SOLUCANA YORUMUNUZ NE?”

Türkmen, yaşadığı olayı esprili bir dille anlatırken, “Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?” ifadelerini kullandı. Türkmen ardından takipçilerine yaşanan durumla ilgili seçenekler sundu. Ünlü şefin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

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“a- Her mekanda olabilir

b- Proteindir canım ne olacak?

c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor

d- Skandal”

GARSONUN ŞAŞIRTAN YANITI

Tabağındaki solucanı fark ettikten sonra garsonu çağırdığını anlatan Türkmen, garsondan, “Ah, bu yeşillikler...” şeklinde yanıt aldığını, ayrıca şefin de tabağı görmek istediğini söylediğini aktardı.

ÖZÜR YERİNE İKRAM

Tabaktan solucan çıkmasının ardından restoranın kendilerine başka bir yemek ile çay ve kahve ikram etmek istediğini belirten Türkmen, asıl şaşkınlığını ise şefin tavrının yarattığını söyledi. Türkmen’in aktardığına göre şef mutfaktan masaya gelerek yaşanan durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı veya özür dilemedi.

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HESABIN TAMAMINI ÖDEDİ

Türkmen, yaşanan tatsız olaya rağmen restoranın kişi başı sabit menü ücretinin tamamının kendilerinden alındığını belirtti. Ünlü şef, restoranın yaklaşımına tepki göstererek, “Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı” dedi.