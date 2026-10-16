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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' 18'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu

        'Muhtemel Aşk' 18'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', dün akşam 18'inci bölümüyle ekrana geldi. İptal olan düğünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Özlem ise babası Levent'e test için harcadığı parayı itiraf edip hamile olduğunu açıklayarak ondan yardım istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk' 18'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', romantik hikayesiyle ekrana geldi. Bölüm finalinde, Kadir’in gözaltına alınmasıyla yeni bir kriz daha doğdu.

        'MUHTEMEL AŞK'IN 18'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Tolga ve Özlem’in nikahı, Ali’nin babasının Tolga olduğunu açıklamasıyla büyük bir şokla yarıda kesildi. Yıllar sonra oğluna kavuşan Tolga, DNA testini değiştirenlerin peşine düşerek oklarını Kadir'e çevirdi. İptal olan düğünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Özlem ise babası Levent’e test için harcadığı parayı itiraf edip hamile olduğunu açıklayarak ondan yardım istedi.

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        Tolga, Kadir’in DNA testini değiştirdiğini düşündü;

        Kadir’in geçmişte yazdığı mektubu okuyan Defne onu affetse de, aralarındaki bu huzur kısa sürdü. Kadir'in, Ali’nin babasının Tolga olduğunu düğünden önce bildiği halde saklaması Defne'de yeni bir hayal kırıklığı yarattı. Gerçeğin peşine düşen Defne, kamera kayıtlarını incelemesi için Oğuz'dan yardım istedi; ancak Oğuz, Özlem’i korumak ve ablasını Kadir’den uzak tutmak için görüntüleri silerek gerçeği sakladı. Diğer yanda Melis'in, Tolga'nın geçmişine ve babasına dair bulduğu ipuçları Bartınerler hakkında yeni soru işaretleri doğurdu.

        Defne’den Kadir’e ilan-ı aşk! “Seni seviyorum”;

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        Olaylar laboratuvar görevlisi Süleyman'ın suçu tamamen Kadir'e atmasıyla adeta düğüm olurken bu iftirayı öğrenen Kadir, Levent'ten rüşvet aldığından şüphelenerek Süleyman'ın karşısına çıktı. Eve dönen Defne; hem gizlenen sırları hem de bu kavganın güvenlik görüntülerini Kadir'in yüzüne vurdu. Kadir DNA testine dokunmadığını savunurken, kapıya gelen polislerin yeni deliller ışığında Kadir'i gözaltına alması hikayede yepyeni bir krizin fitilini ateşledi.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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