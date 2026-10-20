'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın, perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde saklanan sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken gerilim ve duygusal hesaplaşmalar giderek büyüyor.

Yayınlanan tanıtımda; Defne, gözaltına alınan Kadir’i kurtarmak için elinden geleni yapmaya hazırlanırken ikili arasındaki duygusal bağ da giderek güçleniyor. Öte yandan yaşananlardan kendini sorumlu tutan Ali, okuldan kaçarak ortadan kayboluyor. Ali’den haber alamayan Defne, Kadir ve Tolga ise onu bulabilmek için dört bir koldan harekete geçiyor. Ali’nin annesinin yanına gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bulunup bulunamayacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.