Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 22:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Ben de hoşlanıyorum!"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyiciyi aşk, heyecan ve gerilimin iç içe geçtiği sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 5'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Kadir, Defne'nin güzelliği karşısında adeta büyülenirken, Defne'nin de ondan hoşlandığını itiraf etmesi tanıtıma damga vuruyor.

        REKLAM

        Defne'yi kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Tolga'nın, Leyla'nın imalı teklifine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oluyor.

        Ortaya çıkan fotoğrafın yarattığı tedirginlikle zor günler yaşayan Defne'nin nasıl bir yol izleyeceği yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 12 Temmuz 2026 (Rusya'nın Yeni Hedefi NATO Ülkeleri Mi?)

        Rusya'nın yeni hedefi NATO ülkeleri mi? ABD'nin yeni rotası Pasifik mi? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Gazeteci İpek Yezdani İstanbul Aydın Üni. Öğretim Üyesi Dr. Filiz Katman yanıtladı.  

        #muhtemel aşk
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Dev maçta heyecan sürüyor
        Dev maçta heyecan sürüyor
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat