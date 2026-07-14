'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyiciyi aşk, heyecan ve gerilimin iç içe geçtiği sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 5'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Kadir, Defne'nin güzelliği karşısında adeta büyülenirken, Defne'nin de ondan hoşlandığını itiraf etmesi tanıtıma damga vuruyor.

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Defne'yi kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Tolga'nın, Leyla'nın imalı teklifine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oluyor.

Ortaya çıkan fotoğrafın yarattığı tedirginlikle zor günler yaşayan Defne'nin nasıl bir yol izleyeceği yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.