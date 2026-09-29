'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde aşk, gerilim ve sürpriz gelişmelerle izleyiciyi yine ekran başına topluyor.

Yayınlanan tanıtımda, Ali için birlikte yaşamaya başlayan Defne ve Kadir’in, tüm yaşananlara rağmen yuva olarak gördükleri evlerinde maç gecesi eğlence dolu anları ekranlara geliyor. Kadir ve Tamer’in karşı karşıya gelmesi ve Defne’nin bir seçim yapmak zorunda kalması merak konusu olurken, Defne’nin Tamer’in arabasına binmesiyle yaşanacaklar da şimdiden büyük ilgi uyandırıyor. Kadir’in eşyalarını alarak evden gitmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Defne’nin, “Yine terk ettin beni” sözleri merakı artırıyor.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.