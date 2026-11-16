'Muhtemel Aşk'ın yeni tanıtımı yayında

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik (40), evinin yakınında kurduğu 20 metrekarelik atölyesinde felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç yapıyor. Yaklaşık 10 yılda 800'ün üzerinde hayvan için yürüteç hazırlayan Çelik, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 5 ülkeye de ürün gönderiy... Daha Fazla Göster

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik (40), evinin yakınında kurduğu 20 metrekarelik atölyesinde felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç yapıyor. Yaklaşık 10 yılda 800'ün üzerinde hayvan için yürüteç hazırlayan Çelik, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 5 ülkeye de ürün gönderiyor (DHA) Daha Az Göster