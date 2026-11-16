'Muhtemel Aşk'ın yeni tanıtımı yayında
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha ekranlara geldi
Giriş: 16 Kasım 2026 - 21:25 Güncelleme:
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın, Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde ortaya çıkan sırlar ve şoke eden gerçekler dengeleri değiştiriyor.
Yayınlanan tanıtımda, Kader için tüm riskleri göze alan Kadir, kardeşi için ameliyat olmayı kabul ediyor.
Çiçeği burnunda Defne ve Kadir çiftinin duygu dolu anları ekranlara gelirken tanıtımın finalinde Defne'nin "Kadir!" feryadı dikkat çekiyor.
Yaşanacak gelişmeler, yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.
'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.
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