'Muhtemel Aşk'ta nikah büyük bir krize dönüştü

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ekrana geldi. Bölüm finalinde, Özlem ve Tolga’nın düğününde Ali’nin Tolga’nın babası olduğunu söylemesiyle yıllardır saklanan sır ortaya çıktı ve nikah büyük bir krize dönüştü. #MuhtemelAşk etiketiyle X’te yaklaşık 4 saat 25 dakika boyunca TT listesinin zirvesinde yer alan dizi, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK’IN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Defne ve Tamer'in Paris’e gitmek üzere olduğu haberiyle hemen havalimanına koşan Kadir, uçağa girerek Defne’yle yüzleşti. Kadir’i karşısında gören Defne hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu gizleyemezken, araya giren Tamer ile Kadir arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Tamer’e yumruk atan Kadir soluğu karakolda alırken, Defne’ye artık onu hiçbir yere bırakmayacağını ve nerede olursa olsun yanında olacağını söyledi. Defne’nin gönlünü kazanmaya kararlı olan Kadir, bu kez aşkı için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini gösterdi.

“Niye vuruyorsun adama?”

REKLAM

Bartıner yalısında ise Levent’in sağlık durumunun kötüleştiğini öğrenen Mine, geceyi onun yanında geçirdi. Sabah ayrılmak üzereyken Levent’in özür dileyerek yere yığılması, Mine’nin ona bir şans daha vermesini sağladı. Oğuz ise Mine ve Levent'in yeniden yakınlaşmasından rahatsızlık duydu.

Mine’yi Levent’ten, Defne’yi de Kadir’den uzak tutamayan Oğuz’un öfkesi, yeni sorunların habercisi oldu. Bu sırada Güliz’in denetimi için Defne ve Kadir, birlikte eve döndü. Defne’nin Ali için her gün Güliz’e gönderdiği e-postalardan etkilenen Güliz, sonunda ikiliye güvenip Ali'nin ikili ile kalabileceğini onayladı. Ali’yi yanlarına alan Defne ve Kadir, ilk iş artık ayrı evlerde yaşamaya karar verdi. Evden ayrılan Kadir’in kısa süre sonra Ali’ye hediye alma bahanesiyle geri dönmesi, Defne’nin de ona eşlik etmek istemesi, aralarındaki bağın hâlâ kopmadığını gösterirken; Kadir’in Mine’yle yaptığı görüşmede Defne’yi sevdiğini açıkça söylemesi ve Mine’nin de kızının ona karşı hislerini bildiğini belirterek ilişkilerine onay vermesi, ikili için yeni bir umut doğurdu.

REKLAM

Kadir ve Mine yüzleşiyor

Ali’nin doğum günü yaklaşırken hem Kadir hem de Defne, sevdikleriyle özel bir kutlama hazırladı. Kutlamalar sırasında Kader’in gönderdiği tren oyuncağı, ailede derin bir duygusallığa neden oldu. Trene yerleştirilen ses kaydında Kader’in oğluna duyduğu özlemi dile getirmesi, Kadir ve ailesini gözyaşlarına boğdu. Kader’in yalnızca oğluna değil, annesine ve kardeşlerine de seslenerek onları özlediğini söylemesi Kadir'i duygulandırdı. Ancak Kadir’in Defne’yi Tamer’le gitmekten vazgeçirmeye çalışması ve Defne’nin, Kader’i bir an önce bulmasını dileyerek Tamer’le birlikte ayrılması, ikilinin arasındaki kırgınlığın henüz sona ermediğini gösterdi.

REKLAM

Defne, Tamer’e Kadir’e duyduğu sevgiyi gizleyemediğini hissettirirken Tamer de Kadir’le mücadele edebileceğini ancak Defne’nin ona olan aşkıyla yarışamayacağını kabul etti. Böylece Defne ve Tamer yollarını ayırdı.

Kader'in Ali'ye doğum gününde gönderdiği ses kaydı

Defne, Kadir’in kurduğu igloya giderek onun yastığına sarılıp hasretini dindirmeye çalışırken, Kadir’in küçük kız kardeşinin getirdiği mektup her şeyi değiştirdi. Kadir’in geçmişte Defne’ye yazdığı mektubu ona teslim eden genç kadın, mektubu okuyup okumamanın artık Defne’ye kaldığını söyledi. Kadir’in kendisini düşündüğünü ve ona yazdığını öğrenen Defne, mektubu okuduktan sonra kararını verdi. Özlem ve Tolga’nın düğününde Kadir’le konuşmaya hazırlanan Defne, artık duygularını saklamayacaktı. Ancak Kader’in oğlunun babasına ilişkin gerçeği ortaya çıkarabilecek DNA testi belgesi de beklenmedik bir şekilde gündeme geldi. Belgedeki ifadeleri ve sayıları anlamlandıramayan Ali, kâğıdı bir bulmaca sanarak çevresindekilere sorular sordu. Tolga’nın da belgenin içeriğini fark etmemesi, büyük sırrın açığa çıkmasını geciktirdi.

Öte yandan Kader’in yaptırdığı DNA testinin kendilerine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek isteyen avukatın Kadir’in kapısını çalması, Ali’nin babasına ilişkin gerçeği yeniden gündeme taşıdı. Avukatın çocuğun babasının Tolga olduğunu söylemesi üzerine Kadir büyük bir şok yaşadı. Tolga ise Ali’nin kendisine ait olabileceğine dair şüpheleriyle baş başa kalırken, gece odasına girerek yeniden DNA testi yaptırmanın yollarını aradı. Bir yandan Defne’yle yeniden bir araya gelmenin hayalini kuran Kadir, diğer yandan Ali’nin gerçek babasına ilişkin öğrendiği bilgiyle sarsıldı.

“Ali’nin babası Tolga Erez”

REKLAM

Bütün sırların ve duyguların iç içe geçtiği Özlem ve Tolga’nın düğününde ise beklenmedik bir yüzleşme yaşandı. Nikâh sırasında Tolga Erez adını duyan Ali, elindeki DNA testi belgesiyle bağlantı kurarak gerçeği anladığını düşündü.

Nikâh masasının başında Tolga’ya dönerek onun babası olduğunu söyleyen Ali’nin sözleri, herkesi dehşete düşürdü. Kadir ve Defne, Ali’nin bu çıkışı karşısında donup kalırken, yıllardır saklanan babalık sırrının ortaya çıkmasıyla düğün bir anda büyük bir krize dönüştü.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

REKLAM

'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.