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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'tan bir tanıtım daha yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'tan bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 20:59 Güncelleme:
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        "Çok korktum sana bir şey olacak diye"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yeni tanıtımıyla romantik anların gerilime dönüşeceği heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 11'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Defne ve Kadir arasındaki duygusal gerilimin ve gizemli yakınlaşmaların iyice tırmandığı yeni bölümde, mahallede yaşanan renkli ve sürpriz jestler tebessüm dolu anlara sahne oluyor.

        Gözlerden uzak bir dağ evinde baş başa kalan Defne ve Kadir, paylaştıkları samimi anlarla birbirlerine daha da yakınlaşıyor.

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        Ancak tam romantizmin büyüsüne kapılmışken, tanıtımın finalinde Kadir'in aniden bayılması tüm dengeleri altüst ediyor.

        Şok etkisi yaratan bu olayla birlikte yaşanacaklar büyük bir merak konusu haline geliyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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        #show tv
        #muhtemel aşk
        #televizyon
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