'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi Defne'nin hafıza kaybıyla altüst olan dengelerin gölgesinde, aşk, gerilim ve heyecan dolu sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 10'uncu Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Defne ve Kadir'in nikâh tazelemesi tüm dengeleri altüst ederken, Defne'nin bebek sahibi olmak istemesi merak konusu oluyor.

Defne'nin intikam planı doğrultusunda nikâh masasına oturan ikili için bundan sonra yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.