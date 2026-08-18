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        Haberler Magazin 'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 22:39 Güncelleme:
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        "Tamam mı, devam mı?"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi Defne'nin hafıza kaybıyla altüst olan dengelerin gölgesinde, aşk, gerilim ve heyecan dolu sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 10'uncu Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Defne ve Kadir'in nikâh tazelemesi tüm dengeleri altüst ederken, Defne'nin bebek sahibi olmak istemesi merak konusu oluyor.

        Defne'nin intikam planı doğrultusunda nikâh masasına oturan ikili için bundan sonra yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #muhtemel aşk
        #ayça ayşin turan
        #show tv
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