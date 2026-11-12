'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk'ın 21'inci bölümünde; Kadir ve Defne, tüm aksiliklere rağmen yeniden evlenmeye hazırlanırken düğün telaşı iki aileyi karşı karşıya getirir. Selma'nın geleneklerden ödün vermeyen hazırlıkları, Defne’nin kendi düğünü üzerindeki söz hakkını koruma çabasıyla birleşince ortaya bol kahkahalı bir mücadele çıkar. Kına gecesi ve düğün, iki ailenin unutulmaz anlarına sahne olur. Ancak bu mutluluğun gölgesinde Kader'in herkesten sakladığı büyük bir sır vardır. Hastalığının son aşamasında olduğunu öğrenen Tolga, onu kurtarmak için çare ararken Kader ailesinin son günlerini güzel anılarla geçirmesini ister. Kadir ise kardeşinin mutluluğuna odaklandığı gecenin sonunda, tesadüfen duyduğu konuşmayla hayatının en ağır gerçeğiyle yüzleşir.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV’de!