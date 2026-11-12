Murat Başaran aşka geldi: İyi ki o gün karşıma çıkmışsın
Şarkıcı Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk'e olan aşkını sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mesajla dile getirdi; "İyi ki o gün karşıma çıkmışsın"
Şarkıcı Murat Başaran, 2023 yılında iş insanı Ayten Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Başaran, eşiyle tanıştığı ilk güne dair sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
"İYİ Kİ O GÜN KARŞIMA ÇIKMIŞSIN"
12 Kasım 2022’de tanıştıkları günü hatırlatan ünlü şarkıcı, eşine şu sözlerle seslendi: Ayten'im, güzel eşim... 12 Kasım 2022, seni ilk tanıdığım gün... Belki o gün hayatımın en güzel hikâyesinin başlayacağını bilmiyordum ama şimdi geriye dönüp baktığımda o hikâyeye her gün 'İyi ki' diyebiliyorum. İyi ki o gün karşıma çıkmışsın. Seninle geçen her gün, birlikte biriktirdiğimiz her an benim için çok kıymetli. İyi ki kalbime dokunmuşsun, iyi ki hayatımın en güzel yerine tahtını koymuşsun. Seni çok seviyorum bir tanem. Dün de bugün de yarın da... İyi ki benimlesin.