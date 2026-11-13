Murat Yıldırım, olası bir kazayı önledi
Murat Yıldırım, hızla yaklaşan otobüsün önünde tehlikede kalan bir kadını son anda kurtararak olası bir kazayı önledi
Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:51 Güncelleme:
Oyuncu Murat Yıldırım, trafikte tehlike altında kalan bir kadını son anda çekerek olası bir kazayı önledi. O anlar çevrede bulunan kişilerin kameralarına yansıdı.
Elinde kahve bardağıyla yürüyen oyuncu karşı caddeden gelen bir kadının, hızla ilerleyen otobüsün önünde tehlikede olduğunu fark eden Yıldırım, hızla harekete geçti.
Oyuncu, tanımadığı kadını kolundan tutup otobüsün güzergâhından uzaklaştırarak güvenli alana çekti. Yıldırım'ın bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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