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        Haberler Magazin Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı

        Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı

        Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümünde sahne alan Mustafa Ceceli, bu kez şarkılarıyla değil, dolandırıcılığa karşı yaptığı uyarılarla kamera karşısına geçti. Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı bilgilendirme videosunda vatandaşlara seslendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        Dolandırıcılık uyarısı

        Iğdır'ın kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser vermek üzere kente gelen sanatçı Mustafa Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde kamera karşısına geçerek vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ceceli'ye, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın bir polis memuru da eşlik etti.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen bilgilendirme videosunda sanatçı Mustafa Ceceli ve kadın polis memuru, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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        "SİZDEN PARA TALEP EDEN KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"

        Videoda vatandaşlara seslenen Mustafa Ceceli, polis, asker veya savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para ya da altın talep etmeyeceğini belirterek, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ceceli, "Değerli vatandaşlarımız, polis, asker veya savcı sizden para veya altın talep etmez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para talep eden kişilere itibar etmeyin ve derhal 112'yi arayın" dedi.

        Kadın polis memuru ise internet üzerinden yapılan alışveriş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, "Alışveriş ve işlem yaptığınız internet sayfalarının doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Banka ve kart şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda 112'yi arayın" uyarısında bulundu.

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        #Iğdır
        #Mustafa Ceceli
        #dolandırıcılık
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