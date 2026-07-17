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        Haberler Magazin Nebahat Çehre'den mayolu poz

        Nebahat Çehre'den mayolu poz

        Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan Nebahat Çehre, siyah mayosuyla objektif karşısında poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        82 yaşındaki oyuncudan mayolu poz

        Oyuncu Nebahat Çehre, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için Bodrum'a gitmişti.

        Geçtiğimiz hafta Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Çehre, gün boyunca şezlongda güneşlenmişti.

        Çehre'den mayolu poz geldi. Siyah mayosuyla objektife verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan 82 yaşındaki oyuncu, "Önce kendine iyi gel, gerisi zaten çiçek açıyor" ifadelerini kullandı.

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