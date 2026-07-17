Nebahat Çehre'den mayolu poz
Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan Nebahat Çehre, siyah mayosuyla objektif karşısında poz verdi
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
Oyuncu Nebahat Çehre, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için Bodrum'a gitmişti.
Geçtiğimiz hafta Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Çehre, gün boyunca şezlongda güneşlenmişti.
Çehre'den mayolu poz geldi. Siyah mayosuyla objektife verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan 82 yaşındaki oyuncu, "Önce kendine iyi gel, gerisi zaten çiçek açıyor" ifadelerini kullandı.
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