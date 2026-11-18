2013'te aramızdan ayrılan Nejat Uygur'un Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine sanatçının oğulları, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Süheyl Uygur, "13 sene oldu. Günlük hayatın, tiyatronun koşuşturmasında bazı şeyler unutabiliyor. Ne kadar turne yapsak, oyunlarımızı oynasak da onların yolundan gitmeye devam ediyoruz. Annem de babam da nur içinde yatsın" dedi.

Behzat Uygur da zamanın çabuk geçtiğini söyleyerek, "Biz her yaşadığımız anda annemi de babamı da anıyoruz. Onların hatıraları hep aklımızda. Seyircilerin söyledikleri sözler de o kadar çok önemli ki bizim için. Acı da olsa vefat ettikten sonra onların ne kadar sevildiklerini daha da iyi anlıyorsunuz. Seyircilerin onlara olan özlemlerini, sevgilerini, saygılarını görmek bir nebze olsun bizi teselli ediyor. Onlara yakışır evlatlar olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Süha Uygur ise ilk defa anneleri olmadan babası Nejat Uygur'u andıklarını dile getirerek, "Hayatın gerçekleri... Gittikleri yerde huzurlu olsunlar. Birbirlerine kavuştular. Onları her zaman unutturmayacağız. Hem annemle hem de babamla ilgili yüzlerce paylaşım var. Bunlar da bizim acımızı biraz dindiriyor. Ben de her zaman ilk günkü amatör bir oyuncuymuş gibi hiç bitmeyen heyecanlarını özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türk temaşa sanatından beslenen Nejat Uygur, söze dayalı oyunculuğu, doğaçlama yeteneği, çocuksu karakterleri ve gündelik hayatın içinden çıkardığı mizah anlayışıyla kendine özgü bir sahne dili oluşturdu.

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Nejat Uygur, 86 yıllık yaşamına 60 yılı aşkın sahne deneyimi, yüzden fazla tiyatro oyunu ve Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bir sanat yolculuğu sığdırdı.