Nihal Yalçın: Bir şey söylemeyeceğim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nihal Yalçın, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkan oyuncu, evine doğru yürüdüğünü söyledi.

Yalçın, geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir programda sevgilisi Berker Güven ile aralarındaki yaş farkı için dedi "Ben genç severim" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Ne söyleyeyim ki? Magazin sadece oraları koyup bir ton laf etti. Bu arada o kadar yorgunum ki..." ifadelerini kullandıktan sonra hızla oradan ayrıldı.

REKLAM

Öte yandan Nihal Yalçın (45), kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven (31) ile uzun yıllardır birlikte.