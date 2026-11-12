Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilüfer, evlilik teklifini böyle öğrenmiş

        Nilüfer, evlilik teklifini böyle öğrenmiş

        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, temmuz ayında evlendiği Batuhan Yağlıoğlu ile tanışma yıl dönümünü sosyal medyada kutladı. Yumlu'nun gönderisinde, evlilik teklifini annesiyle paylaştığı anlar dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 21:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evlilik teklifini böyle öğrenmiş

        Merhum gazeteci Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer Yumlu'nun henüz dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile temmuz ayında hayatını birleştirmişti.

        Ayşe Nazlı Yumlu, eşi Batuhan Yağlıoğlu ile tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yumlu, geçmişe dönük paylaştığı romantik anlarla takipçilerine küçük bir zaman yolculuğu yaşattı.

        Ayşe Nazlı Yumlu, paylaşımında evlilik teklifinin nasıl gerçekleştiğine yer verirken, teklif sonrası annesini görüntülü arayıp yüzüğünü gösterdiği neşeli anları da Instagram'dan paylaştı.

        Yumlu, eşiyle birlikte geçirdikleri anların yanı sıra nişan, düğün hazırlıkları ve nikâh gününden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu.

        REKLAM

        Batuhan Yağlıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Yumlu'nun bu özel anlardan oluşan paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan ülkemize getiriliyor." açıklamasında bulundu. 

        #Ayşe Nazlı Yumlu
        #Reha Muhtar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti