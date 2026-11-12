Nilüfer, evlilik teklifini böyle öğrenmiş

Merhum gazeteci Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer Yumlu'nun henüz dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile temmuz ayında hayatını birleştirmişti.

Ayşe Nazlı Yumlu, eşi Batuhan Yağlıoğlu ile tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yumlu, geçmişe dönük paylaştığı romantik anlarla takipçilerine küçük bir zaman yolculuğu yaşattı.

Ayşe Nazlı Yumlu, paylaşımında evlilik teklifinin nasıl gerçekleştiğine yer verirken, teklif sonrası annesini görüntülü arayıp yüzüğünü gösterdiği neşeli anları da Instagram'dan paylaştı.

Yumlu, eşiyle birlikte geçirdikleri anların yanı sıra nişan, düğün hazırlıkları ve nikâh gününden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu.

REKLAM

Batuhan Yağlıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Yumlu'nun bu özel anlardan oluşan paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.