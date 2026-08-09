Olivia Wilde: Bu film beni daha romantik biri yaptı

Olivia Wilde, İsviçre'deki Locarno Film Festivali'nde yeni filminin galasına katıldı. 42 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıda yürüdükten sonra 'Davet'in (The Invite) basın toplantısında, filmin kendisini "çok daha romantik biri" haline getirdiğini açıkladı.

Büyük beğeni toplayan 'Davet' filmi, sürekli tartışan bir çiftin, cinsel özgürlükçü arkadaşlarını akşam yemeğine davet ettikten sonra evliliklerindeki sorunlarla yüzleşmelerini konu alıyor.

Wilde, film için "İçimdeki alaycılığı eritti" itirafında bulundu.

"Eşleriyle çok şey yaşamış insanlarla konuştum, insanlar 40, 50, 60 yıldır evliler" diyen oyuncu, "Bana bunun, aynı kişiyle birden fazla ilişki yaşama deneyimlerinin çok dürüst bir yansıması olduğunu söylediler. Şimdi, bence asıl mesele aynı kişiyle yeniden bir ilişkiye başlamanın mümkün olup olmadığı, bir kişiyle birden fazla ilişki yaşamanın mümkün olup olmadığı ve bunun daha önce düşündüğümden daha fazla geçerliliği olup olmadığı" ifadesini kullandı.

Filmde Angela karakterine hayat veren Wilde'ın eşi Joe karakterini Seth Rogen canlandırıyor. Filmde diğer çifte Hollywood'un deneyimli oyuncuları Penelope Cruz ve Edward Norton hayat veriyor.