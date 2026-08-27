Ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor: Hayden Panettiere'nin evinde federal ajanlar arama yaptı

'Heroes', 'Nashville' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Hayden Panettiere'nin 16 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından, ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

36 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün gece altıdan fazla federal ajanın Panettiere'nin evine girdiği aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre ajanlar, oyuncunun West Hollywood'daki evinde arama yaptı. Ajanların evi aramak için arama emirlerinin olduğu aktarıldı.

Geride 11 yaşında bir kız çocuğu bırakan Panettiere'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

REKLAM

SORUŞTURMADA ŞİMDİYE KADAR ORTAYA ÇIKANLAR

Polis kayıtlarına göre, Panettiere'nin vefat ettiği sırada erkek arkadaşı Brian Hickerson ve onun kardeşi Zach Hickerson evdeydi.

Brian Hickerson'ın avukatı, birkaç gün önce TMZ'ye yaptığı açıklamada, "Hayden'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor ve bu soruşturmanın ilerlemesine izin vermek önemli. Kamuoyuna duyurulduğu gibi, polis herhangi bir suç unsuru bulunmadığını doğruladı. Hayden'ın sevdiklerine ve devam eden soruşturmaya saygı duyarak, şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" dedi.

REKLAM

Evde Brian Hickerson'ı uyur vaziyette, Hayden Panettiere'yi ise koltukta hareketsiz olarak bulan Zach Hickerson, acil yardım çağrısı yaptı. Polis raporuna göre, acil sağlık ekipleri yaklaşık bir saat boyunca Panettiere'ye müdahale ettikten sonra, resmen öldüğü ilan edildi.

Adli tıp tarafından tamamlanan otopsi ve soruşturmaya ilişkin açıklamada, oyuncuda herhangi bir travma izine rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer, Panettiere'nin ölüm nedeninin hâlâ araştırıldığını iletti.

Adli tıp açıklamasında, "Otopsi sonucunda ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma izine rastlanmadı. Ölüm nedeni ve şekli, daha fazla soruşturma ve ek çalışmaların tamamlanmasını bekliyor. Bu soruşturma aktif ve devam etmektedir. Şu anda daha fazla ayrıntı açıklanamayacaktır" ifadesine yer verildi.