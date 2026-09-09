Ozan Güven, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde birlikte rol aldığı Meryem Uzerli ile o dönem haklarında çıkan aşk iddialarını tiyatro sahnesinde dile getirdi.

"SİNİRLENİP TELEFONU KAPATTI"

'OMG' adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Güven, Uzerli ile aralarında geçen bir telefon konuşmasını anlatırken şu ifadeleri kullandı: Bir haber çıkmış; Ozan Güven'le Meryem Uzerli aşk yaşıyorlar ve Ulus'ta ev bakıyorlar. Meryem aradı, "Ozan, çıkan haberleri gördün mü?" diye sordu. Israrla açıklama yapmamı söyleyince de "Meryem'cim sen koskoca Hürrem Sultan'sın, ben Rüstem Paşa'yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı'nda otururuz, Ulus'ta ne işimiz var?" dedim. Bana sinirlenip telefonu kapattı.

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Fotoğraflar: DepoPhoto