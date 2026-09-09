Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ozan Güven: Öyle bir şey olsa Topkapı Sarayı'nda yaşarız

        Ozan Güven: Öyle bir şey olsa Topkapı Sarayı'nda yaşarız

        Ozan Güven, Meryem Uzerli ile geçmişte çıkan aşk iddialarını tiyatro sahnesine taşıyarak, yıllar önce yaşanan telefon konuşmasını esprili bir dille anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 15:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bana sinirlenip telefonu kapattı"

        Ozan Güven, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde birlikte rol aldığı Meryem Uzerli ile o dönem haklarında çıkan aşk iddialarını tiyatro sahnesinde dile getirdi.

        "SİNİRLENİP TELEFONU KAPATTI"

        'OMG' adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Güven, Uzerli ile aralarında geçen bir telefon konuşmasını anlatırken şu ifadeleri kullandı: Bir haber çıkmış; Ozan Güven'le Meryem Uzerli aşk yaşıyorlar ve Ulus'ta ev bakıyorlar. Meryem aradı, "Ozan, çıkan haberleri gördün mü?" diye sordu. Israrla açıklama yapmamı söyleyince de "Meryem'cim sen koskoca Hürrem Sultan'sın, ben Rüstem Paşa'yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı'nda otururuz, Ulus'ta ne işimiz var?" dedim. Bana sinirlenip telefonu kapattı.

        REKLAM

        Fotoğraflar: DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ozan güven
        #Meryem Uzerli
        #muhteşem yüzyıl
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Netanyahu Haaretz'e karşı harekete geçti
        Netanyahu Haaretz'e karşı harekete geçti
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Adana ve Antalya'da yangın sürüyor! Antalya'da 1 kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Adana ve Antalya'da yangın sürüyor! Antalya'da 1 kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Ali Haydar Kurum tutuklandı
        Ali Haydar Kurum tutuklandı
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        "Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz"
        "Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz"
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Sigorta iklim risklerinin merkezinde
        Sigorta iklim risklerinin merkezinde
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        "Çok korktuk"
        "Çok korktuk"
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ünlü isimlerden gönderme
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        1980'ler Akımı'nı analiz etti
        1980'ler Akımı'nı analiz etti