Özge Yağız ve Yaren Gültiken tatilde
Bodrum'da tatil yapan Özge Yağız ve Yaren Gültiken, gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkardı. Torba'da deniz bisikletiyle tura çıkan ikili, deniz içerisinde uzun süre sohbet etti
Giriş: 27 Haziran 2026 - 00:18 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Yağız ve Yaren Gültiken, Bodrum’un Torba Mahallesi’nde tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Yaz sezonunun tadını çıkaran iki arkadaş, güne deniz bisikletiyle yaptıkları turla başladı.
Bir süre deniz üzerinde vakit geçiren oyuncular, daha sonra serinlemek için denize girdi. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran Yağız ile Gültiken, tatillerinde yorgunluk attı.
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Keyifli vakit geçiren ikili, plajın suyla buluştuğu sığ noktaya oturarak uzun süre sohbet etti. Ünlü oyuncuların Bodrum tatilindeki eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.
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