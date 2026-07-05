Penelope Cruz fobisini aştı, ehliyet almaya karar verdi

Penelope Cruz, U2 grubu solisti, yakın arkadaşı Bono'nun kendisine hediye ettiği araba sayesinde, 52 yaşında ehliyet alıyor.

Bir televizyon programına konuk olan İspanyol oyuncu, 66 yaşındaki rock yıldızının nisan ayında kendisine doğum günü hediyesi olarak bir araba aldığını açıkladı.

Cruz, talk show sunucusu Sean Evans'a, çocukken kız kardeşi Monica Cruz'a bir arabanın çarpmasına tanık olduktan sonra araba kullanmaktan çok büyük bir korku duyduğunu söyledi.

Kendisinden üç yaş küçük olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Monica Cruz tamamen iyileşti, ancak travmatik kazaya tanık olmak, Penelope Cruz'da kalıcı bir fobi bıraktı. Oyuncu, U2'nun solisti sayesinde sonunda korkusunun üstesinden gelmeye karar verdiğini ifade etti. Cruz, "Bana bir araba verdi ve bence bu, ehliyetimi almam için en büyük itici güç oldu" dedi.

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Ehliyet derslerine başlayan Cruz, "Arabaya her bindiğimde, 'Tamam, başlıyoruz. Ama başarabilecek miyim yoksa başaramayacak mıyım?' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Bir otomobilde 10 ya da 15 dakika kadar kalabildiğini, direksiyon başında geçirdiği birkaç dakikanın bile derin bir korku hissettirmeye devam ettiğini söyleyen Cruz, "İçimden geçen şu: Bugün başarabilecek miyim? Bence bunun bir adı var. Son zamanlarda bir isim buldular, çünkü benim gibi birçok insan var" dedi.