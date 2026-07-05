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        Haberler Dünyadan Penelope Cruz fobisini aştı, ehliyet almaya karar verdi

        Penelope Cruz fobisini aştı, ehliyet almaya karar verdi

        Penelope Cruz, kız kardeşine bir aracın çarpmasına tanık olması sonucu ortaya çıkan araba kullanma fobisini yendi. Ünlü oyuncu, Bono'nun kendisine hediye ettiği araba sayesinde nihayet ehliyet alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Aldığı hediye sayesinde fobisini yendi

        Penelope Cruz, U2 grubu solisti, yakın arkadaşı Bono'nun kendisine hediye ettiği araba sayesinde, 52 yaşında ehliyet alıyor.

        Bir televizyon programına konuk olan İspanyol oyuncu, 66 yaşındaki rock yıldızının nisan ayında kendisine doğum günü hediyesi olarak bir araba aldığını açıkladı.

        Cruz, talk show sunucusu Sean Evans'a, çocukken kız kardeşi Monica Cruz'a bir arabanın çarpmasına tanık olduktan sonra araba kullanmaktan çok büyük bir korku duyduğunu söyledi.

        Kendisinden üç yaş küçük olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Monica Cruz tamamen iyileşti, ancak travmatik kazaya tanık olmak, Penelope Cruz'da kalıcı bir fobi bıraktı. Oyuncu, U2'nun solisti sayesinde sonunda korkusunun üstesinden gelmeye karar verdiğini ifade etti. Cruz, "Bana bir araba verdi ve bence bu, ehliyetimi almam için en büyük itici güç oldu" dedi.

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        Ehliyet derslerine başlayan Cruz, "Arabaya her bindiğimde, 'Tamam, başlıyoruz. Ama başarabilecek miyim yoksa başaramayacak mıyım?' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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        Bir otomobilde 10 ya da 15 dakika kadar kalabildiğini, direksiyon başında geçirdiği birkaç dakikanın bile derin bir korku hissettirmeye devam ettiğini söyleyen Cruz, "İçimden geçen şu: Bugün başarabilecek miyim? Bence bunun bir adı var. Son zamanlarda bir isim buldular, çünkü benim gibi birçok insan var" dedi.

        Araç kullanma veya hareket halindeki bir aracın içinde yolcu olarak bulunmaya karşı duyulan yoğun ve engelleyici korkuya 'amaksofobi' denir.

        Ayrıca kişinin araba sürmekten veya hareket eden bir araçta bulunmaktan duyduğu mantıksız ve aşırı korku durumuna 'vehofobi' adı da verilir. Bu fobiye sahip kişiler, direksiyon başına geçmekten şiddetle kaçınabilir; hatta bir araçta yolcu konumundayken bile panik atak, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı gibi yoğun kaygı belirtileri yaşayabilirler.

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        #Penélope Cruz
        #ehliyet
        #fobi
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