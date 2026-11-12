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        Haberler Magazin 'Pervaneler' filminin çekimleri tamamlandı

        'Pervaneler' filminin çekimleri tamamlandı

        Ata Demirer'in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı 'Pervaneler' filminin çekimleri sona erdi. Setten kamera arkası görüntüler paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        'Pervaneler' filminin çekimleri tamamlandı

        Ata Demirer'in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği BKM yapımı 'Pervaneler'in çekimleri tamamlandı. Filmin setinden paylaşılan kamera arkası görüntüler, çekim sürecinden keyifli anları izleyiciyle buluşturuyor.

        Çekim aralarındaki neşeli anlardan kamera önünde hayat bulan sahnelere uzanan, Ayvalık'ın kıyı ve sokaklarından da izler taşıyan kamera arkası görüntüleri, Ata Demirer'in mizahını ve kendine özgü karakter dünyasını yeni bir hikâyede buluşturan 'Pervaneler'in setinden keyifli anları yansıtıyor.

        8 Ocak 2027'de gösterime girecek olan filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'in yanı sıra; Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir, Emre Şen, Ozan Bengi yer alıyor.

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