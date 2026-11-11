Blok3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği konser sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Performansını sürdürdüğü esnada kalabalığın arasında bir anne ve kızının saldırıya uğradığını fark eden rapçi, şarkısını yarıda kesti.

Yaşanan duruma sahneden sert bir dille tepki gösteren Blok3, saldırgana hitaben "Yahu arkadaş eğlenmeyi bilmiyorsanız gelmeyin. Oğlum, sen kadına mı vuruyorsun? Ne oluyor orada?" diyerek duruma müdahale etti.

Olayın ardından şiddete maruz kalan kadını ve yanında bulunan küçük kızını sahneye davet eden rapçi, onlarla yakından ilgilendi. Korkup ağlayan küçük kızı "Canımın içi" sözleriyle sakinleştiren ünlü Blok3, konserin devamında anne ve kızını kulisinde misafir etti.