Ricky Martin eline kına yaktırdı

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra 11 Temmuz'da İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmuştu. 54 yaşındaki sanatçı, sahne şovları ve enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

Ünlü şarkıcı, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Her zaman çok güzel; sevginiz, tutkunuz, gülüşleriniz ve enerjiniz... Teşekkür ederim" sözleriyle hayranlarına seslenmişti.

Konserin ardından Türkiye'deki ziyaretine devam eden Ricky Martin, eline kına motifi yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Çocukluğunda hayranı olduğun sanatçıya kına yapmak..." ifadelerini kullandı.