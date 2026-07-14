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        Haberler Magazin Ricky Martin eline kına yaktırdı

        Ricky Martin eline kına yaktırdı

        Geçtiğimiz günlerde 15 yıl aranın ardından İstanbul'da konser veren Latin şarkıcı Ricky Martin, eline kına motifi yaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Eline kına yaktırdı

        Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra 11 Temmuz'da İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmuştu. 54 yaşındaki sanatçı, sahne şovları ve enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

        Ünlü şarkıcı, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Her zaman çok güzel; sevginiz, tutkunuz, gülüşleriniz ve enerjiniz... Teşekkür ederim" sözleriyle hayranlarına seslenmişti.

        Konserin ardından Türkiye'deki ziyaretine devam eden Ricky Martin, eline kına motifi yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Çocukluğunda hayranı olduğun sanatçıya kına yapmak..." ifadelerini kullandı.

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        #Ricky Martin
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