Robin Williams’ın Instagram hesabı ölümünden yıllar sonra yeniden aktif

Robin Williams'ın çocukları, babalarının izinsiz olarak yapay zeka tarafından oluşturulmuş benzerlerinin artması üzerine, merhum oyuncunun uzun süredir kullanılmayan Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.

2014'te hayatını kaybeden oyuncunun Zak, Zelda ve Cody Williams adlarındaki üç çocuğu, babalarının 31 Temmuz 2014'ten bu yana "therobinwilliams" adıyla açık olan Instagram hesabında, geçtiğimiz günlerde bir mesaj paylaştı. Mesajda Williams kardeşler, "Teknoloji geliştikçe, paylaşılan hikayelerin, fotoğrafların, videoların ve anıların onun mirasını özgünlük, sıcaklık ve özenle yansıttığı güvenli ve güvenilir bir yer olmasını istiyoruz" diye yazdı.

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Kardeşler ayrıca, "Bu, babamızın eşsiz yeteneğini ve mizahını dünyayla paylaşma yöntemimizdir; babamızın olağanüstü hayatını ve çalışmalarını anarken, bizi ve birçoğunuzu güldüren anları da içeriyor. O, bize ilham vermeye ve dünyanın dört bir yanındaki insanları mutlu etmeye devam ediyor" dedi.

Kendisi de oyuncu ve yönetmen olan Zelda Williams, uzun zamandır babasının yapay zeka tarafından yeniden yaratılmasına tepki gösteriyor. Geçen yıl, babasının yapay zeka tarafından oluşturulmuş videolarını kendisine göndermeyi bırakmaları için hayranlarına seslenmiş, bunları "iğrenç" olarak nitelendirmiş ve babasının bunu istemeyeceğini söylemişti.

Pazartesi günü Instagram hikayesinde, babasının Instagram hesabını yeniden aktif hale getirmenin yapay zekaya karşı mücadele çabasının bir parçası olduğunu söyleyen Zelda, "Babamın eski sayfasında tekrar paylaşım yapması birilerini rahatsız ediyorsa özür dilerim. İnanın bana, biraz garip olduğunu biliyorum. Burada sesinin ve görüntüsünün yapay zeka tarafından yaygın bir şekilde kötüye kullanılmasına karşı koymanın en iyi yollarından biri, insanların ona ait orijinal video klipleri ve fotoğrafları bulabileceği bir alan yaratmaktır" dedi.

Robin Williams, 11 Ağustos 2014'te 63 yaşında yaşamına son vermişti. 'Müzede Bir Gece', Robin Williams'ın çektiği son filmdi.

YANLIŞ TEŞHİS OTOPSİDE ANLAŞILDI

2014'te California'daki evinde ölü bulunan ve Parkinson teşhisi konulduğu için intihar ettiği düşünülen Robin Williams'a yapılan otopsi sonucu yanlış teşhis konulduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun oğlu, 2023'te otopsi ayrıntılarını vererek, babasının hastalığının Lewy cisimcikli demans (LBD) olduğunu duyurmuştu. Hafıza ve hareketle ilgili beyin bölgelerini etkileyen hastalığı yavaşlatmak veya tamamen bitirmek için şu anda bilinen bir tedavi bulunmuyor.