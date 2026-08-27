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        Sakiler Grubu dağıldı

        'Dünyadan Uzak' yorumuyla tanınan müzisyen grup Sakiler, müzik yolculuğunu noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:01 Güncelleme:
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        Sakiler Grubu dağıldı

        Müzisyen grup Sakiler'den sevenlerini üzen haber geldi. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan grubun, altı yıllık müzik yolculuğu sona erdi. Ayrılık kararını ise gitarist Yücel Girgin, "Sakiler dönemi kendi misyonunu tamamladı" sözleriyle duyurdu.

        "BAŞARI TESADÜF OLMADI"

        Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguyla inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardından harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz saygılar...

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        #Sakiler
        #müzisyen grup
        #Yücel Girgin
        #Hasan Gözetlik
        #Serkan Balkan
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