Scorpions, İstanbul'a geldi

Scorpions, 24 Haziran'daki konsere için İstanbul'a iniş yaptı. Grubun özel jeti önünde çekilen ilk kareler paylaşılırken, Türk hayranlarına özel yeni bir video mesaj da yayınlandı.

İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, "Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu konseri sakın kaçırmayın, çünkü sizi tam anlamıyla bir kasırga gibi sallayacağız!" sözleriyle hayranlarını konsere davet etti.

60. yıllarını kutlayan ve "Coming Home – 60 Years of Scorpions" turnesi kapsamında İstanbul'a gelen grup, daha önce verdikleri röportajlarda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konser için özel repertuvar ve sürprizler hazırladıklarının sinyalini vermişti.

Scorpions, yıllardır canlı performanslarında yer vermedikleri bazı şarkılar ve konsere özel sürprizlerle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.