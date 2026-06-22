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        Haberler Magazin Scorpions, İstanbul'a geldi

        Scorpions, İstanbul'a geldi

        Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, BKM Organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        Scorpions, İstanbul'a geldi

        Scorpions, 24 Haziran'daki konsere için İstanbul'a iniş yaptı. Grubun özel jeti önünde çekilen ilk kareler paylaşılırken, Türk hayranlarına özel yeni bir video mesaj da yayınlandı.

        İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, "Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu konseri sakın kaçırmayın, çünkü sizi tam anlamıyla bir kasırga gibi sallayacağız!" sözleriyle hayranlarını konsere davet etti.

        60. yıllarını kutlayan ve "Coming Home – 60 Years of Scorpions" turnesi kapsamında İstanbul'a gelen grup, daha önce verdikleri röportajlarda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konser için özel repertuvar ve sürprizler hazırladıklarının sinyalini vermişti.

        Scorpions, yıllardır canlı performanslarında yer vermedikleri bazı şarkılar ve konsere özel sürprizlerle Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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