Her yıl geleneksel olarak takvim için kamera karşısına geçen Avustralya itfaiyeciler, 2027 takvimini hazırladı.

Bu yıl 34'üncü kez hazırlanan takvim, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ötesine geçerek, Avrupa ve Asya'ya da yayılarak; hayvan refahı, afet sonrası iyileştirme ve ilk müdahale ekiplerinin yararına para toplamayı ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bugüne kadarki en büyük uluslararası lansmanını yapacak olan Avustralyalı itfaiyeciler, takvim satışlarından elde edilecek iki bin doların California'daki Pasadena Hayvanseverler Derneği'ne bağışlanacağını söyledi.

Grup ayrıca, Pasadena Hayvanseverler Derneği'nin yüzlerce kedi ve yavru kediye yuva bulmak için çalıştığı CatCon etkinliğinde takvim satarak kuruluş için fon toplamayı planlıyor.

REKLAM

Takvimin köpek, kedi, at, karma hayvan ve kahraman olmak üzere beş farklı baskısı var. Kedi baskısında yer alan her kedi ve yavru kedinin, birer kurtarılmış hayvan olduğu öğrenilirken, Avustralya'daki kedi kurtarma ve sahiplendirme derneği Best Friends Felines'in de adına bağış toplanan kuruluşlardan biri olduğu aktarıldı.

Proje ayrıca, ülkedeki hasta, yaralı ve yetim vahşi hayvanları rehabilite eden, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wildcare Incorporated'ı da destekliyor.

Takvim satışlarından elde edilen gelirler yakın zamanda Victoria Gönüllü İtfaiye Birlikleri'nin Gönüllü Destek ve Kurtarma Vakfı'na aktarıldı ve bu vakıf, orman yangınlarında evlerini kaybeden 23 gönüllü itfaiyeciye mali yardım sağladı.

REKLAM

2027 yılı takvimi, İtalya'nın Sicilya bölgesindeki bir hayan barınağına da destek verdi.

Takvimin erişim alanı Asya'da da genişledi. Organizatörler, Şanghay'daki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, 1200 adet takvim için 5 binden fazla kişinin bekleme listesinde olduğunu, ilgili içeriklerin ise Çin sosyal medya platformu Xiaohongshu'da toplamda 10 milyondan fazla görüntülenme elde ettiğini belirtti.

Hong Kong'da takvim satışlarından Hong Kong Köpek Kurtarma ve SPCA HK adlı hayvanları koruma derneği için 37 bin dolar, bağışlanan bin takvimden ise Hong Kong Kızılhaçı Tai Po yardım kampanyası için 20 bin dolar toplandı.