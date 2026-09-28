Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Avustralyalı itfaiyecilerin 2027 takvimi hazır

        Avustralyalı itfaiyecilerin 2027 takvimi hazır

        Hayvan refahı, afet sonrası iyileştirme ve ilk müdahale ekiplerinin yararına para toplamayı ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Avustralyalı itfaiyeciler, 2027 takvimi için poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İtfaiyecilerin 2027 takvimi hazır

        Her yıl geleneksel olarak takvim için kamera karşısına geçen Avustralya itfaiyeciler, 2027 takvimini hazırladı.

        Bu yıl 34'üncü kez hazırlanan takvim, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ötesine geçerek, Avrupa ve Asya'ya da yayılarak; hayvan refahı, afet sonrası iyileştirme ve ilk müdahale ekiplerinin yararına para toplamayı ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

        Bugüne kadarki en büyük uluslararası lansmanını yapacak olan Avustralyalı itfaiyeciler, takvim satışlarından elde edilecek iki bin doların California'daki Pasadena Hayvanseverler Derneği'ne bağışlanacağını söyledi.

        Grup ayrıca, Pasadena Hayvanseverler Derneği'nin yüzlerce kedi ve yavru kediye yuva bulmak için çalıştığı CatCon etkinliğinde takvim satarak kuruluş için fon toplamayı planlıyor.

        REKLAM

        Takvimin köpek, kedi, at, karma hayvan ve kahraman olmak üzere beş farklı baskısı var. Kedi baskısında yer alan her kedi ve yavru kedinin, birer kurtarılmış hayvan olduğu öğrenilirken, Avustralya'daki kedi kurtarma ve sahiplendirme derneği Best Friends Felines'in de adına bağış toplanan kuruluşlardan biri olduğu aktarıldı.

        Proje ayrıca, ülkedeki hasta, yaralı ve yetim vahşi hayvanları rehabilite eden, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wildcare Incorporated'ı da destekliyor.

        Takvim satışlarından elde edilen gelirler yakın zamanda Victoria Gönüllü İtfaiye Birlikleri'nin Gönüllü Destek ve Kurtarma Vakfı'na aktarıldı ve bu vakıf, orman yangınlarında evlerini kaybeden 23 gönüllü itfaiyeciye mali yardım sağladı.

        REKLAM

        2027 yılı takvimi, İtalya'nın Sicilya bölgesindeki bir hayan barınağına da destek verdi.

        Takvimin erişim alanı Asya'da da genişledi. Organizatörler, Şanghay'daki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, 1200 adet takvim için 5 binden fazla kişinin bekleme listesinde olduğunu, ilgili içeriklerin ise Çin sosyal medya platformu Xiaohongshu'da toplamda 10 milyondan fazla görüntülenme elde ettiğini belirtti.

        Hong Kong'da takvim satışlarından Hong Kong Köpek Kurtarma ve SPCA HK adlı hayvanları koruma derneği için 37 bin dolar, bağışlanan bin takvimden ise Hong Kong Kızılhaçı Tai Po yardım kampanyası için 20 bin dolar toplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İtfaiyeciler
        #Takvim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor!
        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız