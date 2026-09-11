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        Haberler Müzik Sena Şener'in yeni şarkısı yayında

        Sena Şener'in yeni şarkısı yayında

        Sena Şener'in henüz yayımlanmayan albümünden ikinci tekli 'Alışılır mı Aşka' dijital platformlarda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Sena Şener'in yeni şarkısı yayında

        Şarkıcı Sena Şener; aşkın, özlemin ve geçmişten kalan duyguların izini süren bir şarkıya imza atıyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Sena Şener'e ait olan 'Alışılır mı Aşk', yalın anlatımı ve müzikal dokusuyla dinleyiciye ulaşıyor.

        Mix ve mastering çalışmaları Emanuel Cazares tarafından gerçekleştirilen şarkıda gitarda Efe Demiral, davulda Aidan Lowe, basta Bo Keijmel ve klavyede Darryl Havers yer alıyor. Projenin kapak fotoğrafını Barış Teksan çekerken styling Meltem Şener'e, makyajı ise Nebiye Simge Çetinel'e ait.

        ALIŞILIR MI AŞKA?

        Üşüyor musun rüzgârımdan?

        Kavurur mu güneşim?

        Tanımak çok zor, hissizleşti öpüşlerin.

        Sorarım hep kendime,

        Kollarında,

        Alışılır mı aşka?

        Gitmek istersen o zaman başka.

        Dokunmaya kıyamazdı ellerin,

        Aniden bir akşam

        Alışılır mı aşka?

        Git diyebilirsen o zaman başka,

        Gözlerin değemezdi, korkardı;

        Aniden bir akşam

        Alışmadan, alıştırmadan gel.

        Aşk yorulmadan, yok olmadan gel.

        Alışmadan, alıştırmadan gel.

        Aşk yorulmadan, yok olmadan gel.

        Yorulur musun yağmurumdan?

        Korkutur mu seni ateşim?

        Alışmak çok zor,

        Hissizleşti öpüşlerin.

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        #Sena Şener
        #Alışılır mı Aşk
        #şarkı
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