Sevda Demirel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, mayıs ayında arkadaşlarıyla Maçka Parkı'nda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşmüş ve sağ ayağını kırmıştı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 54 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine duyurmuştu.

Demirel, son olarak yürüteç kullanarak adım atmaya çalıştığı bir videoyu paylaşarak sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İKİ AYAĞIMI BİRDEN YERE BASABİLMEM BÜYÜK BİR GELİŞME"

Paylaşımında iyileşme sürecinden bahseden Sevda Demirel, şu ifadeleri kullandı: Son durumumu merak etmişsiniz. Henüz yürüteç kullanmak zorundayım. Ancak iki ayağımı birden yere basabilmek benim için büyük bir gelişme, çünkü bunu daha önce hiç yapamıyordum. Doktorumun izniyle ayağıma yavaş yavaş ağırlık vermeye başladım. Kan dolaşımı nedeniyle ayağımda morarmalar oluyor; ancak bu durumun geçici olduğunu biliyorum.