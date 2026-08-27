'Sevdan Bir Ateş'in yayın tarihi belli oldu

SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', yayınlanan yeni tanıtımıyla geçmişten bugüne uzanan sırların perdesini araladı. Başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın paylaştığı dizi, 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.

İşte 'Sevdan Bir Ateş'in İlk Bölüm Tanıtımı;

Yeni tanıtım, Mirza ile Leyla'nın yıllar önce yarım kalan hikâyesini bugüne taşıyor. Mirza'nın Leyla'ya ettiği yemin, Leyla'nın başka bir yere gönderilmesi ve uzun yıllar sonra ikilinin yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşananlara dair merakı giderek artırıyor.

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Bir yanda Leyla'nın hayatını değiştiren ayrılık, diğer yanda Mirza'nın konaktaki düğün hazırlıkları yer alırken; yıllar sonra gelen bu yüzleşme, ikili arasındaki kapanmamış hesapların da habercisi oluyor.

Tanıtımın en çarpıcı anı ise Leyla'nın çocuğunun para karşılığında elinden alınmak istenmesi oluyor. "Dilsiz bir kıza tonla para ödeyecekler" sözleri yaşanacakların ağırlığını gözler önüne sererken, Mirza'nın "İnsan kendi evladını satar mı?" çıkışı tanıtıma damga vuruyor.

Geçmişte edilen bir yemin, yarım kalan büyük bir aşk ve yıllar sonra gelen sarsıcı yüzleşme… Yeni tanıtımıyla heyecanı artıran 'Sevdan Bir Ateş', 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de başlıyor.