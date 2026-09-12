'Sevdan Bir Ateş'te 2'nci bölüm ön izlemesi

SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in ikinci bölümünden yayınlanan yeni ön izleme, duygu yüklü anlarıyla dikkat çekti. Mirza, Leyla ve çocukların Türkiye'ye dönüş yolculuğundan çarpıcı anların ekrana geldiği ön izlemeye, usta sanatçı Kibariye'nin seslendirdiği 'Gidecek Yerim mi Var' şarkısı eşlik etti.

İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 2'nci Bölüm Ön İzlemesi;

Leyla'yı yedi yıl sonra karşısında görünce allak bullak olan Mirza, yolculuk sırasında duygularına daha fazla hâkim olamayarak arabayı durdurdu ve kendini mısır tarlasına attı. Yıllardır içinde taşıdığı duygularla yüzleşen Mirza'nın Leyla'ya söylediği, "Seni affedeceğim bir şey söyle… İstersen yalan söyle, inanacağım" sözleri ise ona duyduğu büyük sevgiyi ve yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi.

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Mirza ile Leyla arasındaki yüzleşmeye eşlik eden 'Gidecek Yerim mi Var', sahnenin duygusunu daha da yükseltirken ön izlemenin en etkileyici anlarına damga vurdu.

'Sevdan Bir Ateş', heyecanla beklenen ikinci bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.