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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Yeni bölümü bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımcılığını CNP Film’in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş' dizisinde Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar (Leyla) başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor. Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim) ve Süreyya Kilimci (Safura) ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

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        'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü Bölümünde; Kızıl Vadi’de yaşanan korku dolu gecenin ardından Mirza, Leyla ve Hüma’yı bulmak için zamanla yarışır. Hüma’nın mahsur kaldığı kuyuda su yükselirken, anne-kızın yeniden kavuşması Mirza’yı da derinden etkiler. Bu olay, üçünün arasındaki bağı güçlendirirken Mirza’nın geçmişe ve Hüma’yla ilgili gerçeklere dair şüphelerini de artırır. Leyla ve Hüma’yı konağa götüren Mirza, ailesiyle büyük bir hesaplaşmanın ortasında kalır. Vuslat’ın Leyla’ya yönelik gizli tehditleri ve Hüma’nın konakta yaşadığı korku, Leyla’nın yeniden kendisini bir kuşatmanın içinde bulmasına neden olur. Mirza ise yıllar sonra Leyla’yla paylaştığı eski anıların etkisiyle geçmişte bıraktığını sandığı duygularla yüzleşmeye başlar. Öte yandan Ahu ve Yağız’ın hayatlarını değiştirecek zorlu ameliyatı yaklaşırken, Mihre ve Yaman arasındaki yakınlaşma Ceren’in kıskançlığını körükler. Miray ve Akif arasındaki hesaplaşma ise yeni bir gerilimin kapısını aralar. Mirza’nın, Leyla ve Hüma’ya yapılan saldırının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yaptığı araştırma nasıl sonuçlanacak, büyük merak konusudur.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
        #show tv
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