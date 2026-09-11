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        Haberler Televizyon Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu aynı hikâyede buluştu

        Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu aynı hikâyede buluştu

        Go Türkiye Mini Dizileri'nin yeni yapımı 'The Knot: Gateway to Anatolia', Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerinde Ankara'dan Eskişehir, Konya ve Çorum'a uzanan romantik bir keşif hikâyesini ekranlara taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        Aynı hikâyede buluştular

        Türkiye'nin farklı destinasyonlarını sinematografik hikayelerle uluslararası izleyiciyle buluşturan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye Mini Dizileri, dünya çapında geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Serinin son yapımlarından 'Kalbimin Rotası Karadeniz', bir haftalık yayın sürecinde toplam 62,2 milyon gösterim ve 45,8 milyon izlenmeye ulaştı.

        Serinin yeni yapımı 'The Knot: Gateway to Anatolia' ise ağırlıklı olarak Ankara olmak üzere Eskişehir, Konya ve Çorum'un tarih, sanat, doğa ve gastronomi zenginliğini romantik bir keşif hikayesiyle ekranlara taşıyor.

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        SILA TÜRKOĞLU VE SERKAN ÇAYOĞLU ANADOLU'NUN İZİNDE

        Mini dizinin başrollerinde, sanat tarihçisi Bahar karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ile sanat tarihçisi Toprak karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu yer alıyor. İkilinin hikayesine Profesör karakterini canlandıran Levent Özdilek eşlik ediyor.

        Süreç Film imzasını taşıyan 'The Knot: Gateway to Anatolia'nın yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, senaryosunu Melih Özyılmaz ve Elif Türker kaleme aldı.

        AKADEMİK REKABETTEN ANADOLU'NUN İZİNDE BİR KEŞİF YOLCULUĞUNA

        Romantizm, tarih, sanat ve keşfi aynı hikayede buluşturan 'The Knot: Gateway to Anatolia', aynı üniversitede görev almak isteyen iki sanat tarihçisi Toprak ve Bahar'ın akademik rekabetle başlayan hikayesini konu alıyor. İkilinin yolları, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerinin izini sürdükleri bir keşif yolculuğunda kesişirken, ağırlıklı olarak Ankara olmak üzere Eskişehir, Konya ve Çorum'daki farklı destinasyonlar da hikayenin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

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        Geçmişin izlerini takip ederken birbirlerini de yeniden keşfeden Toprak ve Bahar'ın yolculuğu, romantik bir hikayeyi Anadolu'nun binlerce yıllık birikimi ve şehirlerin sunduğu farklı turizm deneyimleriyle buluşturuyor.

        ANADOLU'NUN HİKAYESİ DÜNYA İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR

        Türkiye'nin destinasyonlarını özgün hikayeler ve sinematografik yapımlarla uluslararası izleyiciyle buluşturan Go Türkiye, 'The Knot: Gateway to Anatolia' ile bu kez Ankara'dan Eskişehir, Konya ve Çorum’a uzanan bir Anadolu rotasını odağına alıyor.

        Tarih, sanat, doğa ve gastronomiyi romantik bir macera etrafında bir araya getiren yapım, Türkiye'nin yalnızca tarihi değerlerini değil, farklı seyahat deneyimlerini de hikayenin parçası haline getiriyor. Böylece Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Konya ve Çorum'un turizm çeşitliliği, güçlü bir hikaye anlatımıyla uluslararası izleyiciye taşınıyor.

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        #Sıla Türkoğlu
        #Serkan Çayoğlu
        #The Knot: Gateway to Anatolia
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