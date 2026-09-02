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        Haberler Magazin Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e ihtarname

        Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e ihtarname

        Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde kendisi için sert ifadeler kullanan Ferhat Göçer'e şarkılarını söylemesini engellemek amacıyla ihtarname gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Şarkılarını yasakladı

        Müzik dünyasının iki ünlü ismi Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasındaki polemik yargıya taşındı. Göçer'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert yanıt veren Akçıl, eser sahipliği haklarını kullanarak yeni bir hukuki adım attı.

        Noter aracılığıyla Ferhat Göçer'e ihtarname çeken Sinan Akçıl, imzasını taşıyan tüm şarkıların Göçer tarafından sahne performanslarında, dijital yayınlarda veya konserlerde seslendirilmesini yasakladığını bildirdi.

        Akçıl, ihtarnamede yer alan kuralların ihlal edilmesi durumunda yasal süreçlerin başlatılacağını ve telif hakları kapsamındaki tüm tazminat haklarını kullanacağını belirtti.

        Göçer'in eleştirilerine eserleriyle yanıt veren Akçıl'ın bu hamlesi, ikili arasındaki krizin boyutunu ve telif tartışmalarını yeniden magazin gündemine taşıdı.

        NELER OLMUŞTU?

        Katıldığı bir radyo programında Sinan Akçıl hakkında açıklamalarda bulunan Ferhat Göçer, meslektaşına yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Göçer, Akçıl ile aralarındaki mesafe ve küslük süreciyle ilgili soruya, "Artık bir süre sonra medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil. Onu da beceremiyor son zamanlarda ama bence oturup doğru düzgün bir şarkı yapması lazım. Bırakması lazım bu işleri" ifadeleriyle yanıt vermişti.

        Göçer, Akçıl ile olan ilişkinin düzelip düzelmeyeceğine dair soruya ise şu yanıtı vermişti: Böyle devam ettiği müddetçe yok. Müziğe gerçekten dönerse; işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki... Ama bu laflardan sonra, bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum. En azından adama bir iyilik yapmış olurum. Kimse söylemiyor mu etrafındaki insanlar; "Ya bırak bu işleri; doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap" diye? Müzikten başka her şeyi yapıyor.

        Ferhat Göçer'in bu sözlerinin ardından Sinan Akçıl da 'Biri Bana Gelsin', 'Vefası Eksik Yarim', 'Kalp Kalbe Karşı Derler', 'Kızım', 'Bunları Boşver', 'Dön Gel Yeter' ve 'Dokunma Bana' adlı şarkıları Göçer'in seslendirmesini engellemek adına hukuki süreç başlatacağını duyurmuştu.

        Akçıl, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F. G. rumuzlu şarkıcıya bu sefer ağır cevap vermeyeceğim. Benim politik duruşumdan rahatsız olduğunun ve magazinel hayatımı yakından takip ettiğinin farkındayım. Yapacağım tek şey; bir sonraki story'deki şarkılarımı bugünden itibaren söylemesini hukuk yoluyla engellemek olacak. Avukatlarım gerekeni yapacak. Davayı kaybedersem ve o şarkılarımı söylemeye devam ederse de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur; onu da MSG yönetim kurulunda değerlendirirler diye düşünüyorum. Ki zannedersem 'maymunlar ya da herhangi bir hayvan' MSG veya MESAM'a üye olamıyor" demişti.

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        #sinan akçıl
        #ferhat göçer
        #şarkı
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