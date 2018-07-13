Ünlülerin eski fotoğrafları

07.10.2016 - 10:51 | Güncelleme:

  • 1 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    1 | 188

    Ünlü sunucu ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Onu tanıyabildiniz mi?

  • 2 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    2 | 188


    Fotoğraf Jess Molho'ya ait. Molho, yıllar önce çekilen bu fotoğrafı altına "Altta soldan ikinci çocuk" notunu düştü...

  • 3 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    3 | 188

    Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

  • 4 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    4 | 188

    Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncunun fotoğrafına ilgi büyük oldu. Günsür'un takipçileri fotoğrafın altına; ‘Küçük ya da büyük, hep yakışıklıymışsınız. Ünlü olacağınız o zamandan belliymiş, bakışlarınız yeter!' yorumunu yaptı.

  • 5 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    5 | 188
  • 6 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    6 | 188

    Oyuncu Gözde Kansu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle üniversite yıllarından bir fotoğraf paylaştı. Kansu'nun "Aynı geminin tayfaları... Bir yola çıkıp sahneden tozunu eksiltmeyenin, emekçinin, seyircinin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi" notunu düştüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 

  • 7 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    7 | 188

    1998 yılında çekilen fotoğrafta, Gözde Kansu ile  Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu, Selin Türkmen, Engin Altan Düzyatan, Öner Erkan ve Burak Altay gibi çok sayıda ünlü isim yer alıyor.

  • 8 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    8 | 188

    Yusuf Güney

  • 9 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    9 | 188

    Yusuf Güney

  • 10 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    10 | 188

    Ata Demirer

  • 11 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    11 | 188

    Ata Demirer

  • 12 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    12 | 188

    Aslı Enver

  • 13 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    13 | 188

    Aslı Enver

  • 14 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    14 | 188

    Nusret Gökçe

  • 15 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    15 | 188

    Nusret Gökçe

  • 16 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    16 | 188

    Nusret Gökçe

  • 17 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    17 | 188

    Nusret Gökçe

  • 18 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    18 | 188

    Ebru Yaşar

  • 19 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    19 | 188

    Ebru Yaşar

  • 20 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    20 | 188

    Fatih Ürek

  • 21 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    21 | 188

    Fatih Ürek

  • 22 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    22 | 188

    Fatih Ürek

  • 23 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    23 | 188

    Mustafa Avkıran

  • 24 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    24 | 188

    Mustafa Avkıran

  • 25 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    25 | 188

    Mustafa Avkıran 

  • 26 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    26 | 188

    Deniz Çakır

  • 27 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    27 | 188

    Deniz Çakır

  • 28 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    28 | 188

    Cem Yılmaz

  • 29 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    29 | 188

    Cem Yılmaz

  • 30 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    30 | 188

    Didem Soydan

  • 31 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    31 | 188

    Didem Soydan

  • 32 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    32 | 188

    Oktay Kaynarca

  • 33 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    33 | 188

    Oktay Kaynarca

  • 34 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    34 | 188

    Ezgi Mola

  • 35 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    35 | 188

    Ezgi Mola

  • 36 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    36 | 188

    Sıla

  • 37 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    37 | 188

    Sıla

  • 38 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    38 | 188

    Nilperi Şahinkay

  • 39 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    39 | 188

    Nilperi Şahinkay

  • 40 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    40 | 188

    Helin Avşar

  • 41 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    41 | 188

    Helin Avşar

  • 42 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    42 | 188

    Çiçek Dilligil

  • 43 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    43 | 188

    Çiçek Dilligil

  • 44 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    44 | 188

    Bülent Serttaş

  • 45 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    45 | 188

    Bülent Serttaş

  • 46 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    46 | 188
  • 47 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    47 | 188

    Demet Özdemir

  • 48 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    48 | 188

    Demet Özdemir

  • 49 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    49 | 188

    Özge Borak

  • 50 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    50 | 188

    Özge Borak

  • 51 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    51 | 188

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 52 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    52 | 188

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 53 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    53 | 188

    Rıza Kocaoğlu

  • 54 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    54 | 188

    Rıza Kocaoğlu

  • 55 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    55 | 188

    Tuvana Türkay

  • 56 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    56 | 188

    Tuvana Türkay

  • 57 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    57 | 188

    Ebru Şancı

  • 58 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    58 | 188

    Ebru Şancı

  • 59 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    59 | 188

    Serengil Serengil

  • 60 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    60 | 188

    Serengil Serengil

  • 61 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    61 | 188

    Serengil Serengil

  • 62 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    62 | 188

    Metin Hara

  • 63 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    63 | 188

    Metin Hara

  • 64 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    64 | 188

    Meryem Uzerli

  • 65 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    65 | 188

    Meryem Uzerli

  • 66 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    66 | 188

    Meryem Uzerli

  • 67 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    67 | 188

    Özge Ulusoy

  • 68 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    68 | 188

    Özge Ulusoy

  • 69 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    69 | 188

    Özge Ulusoy

  • 70 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    70 | 188

    Özge Ulusoy

  • 71 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    71 | 188

    Rojda Demirer

  • 72 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    72 | 188

    Rojda Demirer

  • 73 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    73 | 188

    Oktay Kaynarca

  • 74 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    74 | 188

    Oktay Kaynarca

  • 75 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    75 | 188

    Zeynep Kankonde

  • 76 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    76 | 188

    Zeynep Kankonde

  • 77 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    77 | 188

    Büşra Pekin

  • 78 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    78 | 188

    Büşra Pekin

  • 79 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    79 | 188

    Nilüfer

  • 80 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    80 | 188

    Nilüfer

  • 81 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    81 | 188

    Sıla

  • 82 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    82 | 188

    Sıla

  • 83 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    83 | 188

    Sıla

  • 84 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    84 | 188

    Zeynep Çamcı

  • 85 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    85 | 188

    Zeynep Çamcı

  • 86 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    86 | 188

    Zeynep Çamcı

  • 87 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    87 | 188

    Göksel

  • 88 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    88 | 188

    Göksel

  • 89 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    89 | 188

    Hakan Yılmaz

  • 90 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    90 | 188

    Hakan Yılmaz

  • 91 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    91 | 188

    Serdar Ortaç

  • 92 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    92 | 188

    Serdar Ortaç

  • 93 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    93 | 188

    Mabel Matiz

  • 94 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    94 | 188

    Mabel Matiz

  • 95 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    95 | 188

    Emina Sandal

  • 96 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    96 | 188

    Emina Sandal

  • 97 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    97 | 188

    Emina Sandal

  • 98 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    98 | 188

    Gülse Birsel

  • 99 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    99 | 188

    Gülse Birsel

  • 100 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    100 | 188

    Aslı Enver

  • 101 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    101 | 188

    Aslı Enver

  • 102 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    102 | 188

    Aslı Enver

  • 103 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    103 | 188

    Aslı Enver

  • 104 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    104 | 188

    Kenan İmirzalıoğlu

  • 105 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    105 | 188

    Kenan İmirzalıoğlu

  • 106 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    106 | 188

    Özge Özpirinçi

  • 107 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    107 | 188

    Özge Özpirinçi

  • 108 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    108 | 188

    Soner Sarıkabadayı

  • 109 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    109 | 188

    Soner Sarıkabadayı

  • 110 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    110 | 188

    İrem Derici

  • 111 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    111 | 188

    İrem Derici

  • 112 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    112 | 188

    İrem Derici

  • 113 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    113 | 188

    Başak Dizer

  • 114 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    114 | 188

    Başak Dizer

  • 115 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    115 | 188

    Mehmet Ali Erbil

  • 116 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    116 | 188

    Mehmet Ali Erbil

  • 117 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    117 | 188

    Mehmet Okur

  • 118 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    118 | 188

    Mehmet Okur

  • 119 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    119 | 188

    İlber Ortaylı

  • 120 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    120 | 188

    İlber Ortaylı

  • 121 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    121 | 188

    İlber Ortaylı

  • 122 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    122 | 188

    Fatih Ürek

  • 123 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    123 | 188

    Fatih Ürek

  • 124 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    124 | 188

    Pınar Altuğ

  • 125 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    125 | 188

    Pınar Altuğ

  • 126 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    126 | 188

    Aleyna Tilki

  • 127 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    127 | 188

    Aleyna Tilki

  • 128 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    128 | 188

    Aleyna Tilki

  • 129 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    129 | 188

    Aleyna Tilki

  • 130 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    130 | 188

    Cansu Taşkın

  • 131 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    131 | 188

    Cansu Taşkın

  • 132 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    132 | 188

    Deniz Akkaya

  • 133 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    133 | 188

    Deniz Akkaya

  • 134 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    134 | 188

    Burak Özçivit

  • 135 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    135 | 188

    Burak Özçivit

  • 136 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    136 | 188

    Gökhan Keser ve Burak Özçivit

  • 137 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    137 | 188

    Burak Özçivit

  • 138 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    138 | 188

    Burak Özçivit

  • 139 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    139 | 188

    Dolunay Soysert

  • 140 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    140 | 188

    Dolunay Soysert

  • 141 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    141 | 188

    Ebru Şallı ve Azra Akın

  • 142 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    142 | 188

    Deniz Akkaya - Kenan İmirzalıoğlu

  • 143 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    143 | 188

    Yasemin Allen

  • 144 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    144 | 188

    Yasemin Allen

  • 145 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    145 | 188

    Yasemin Allen

  • 146 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    146 | 188

    Yasemin Allen

  • 147 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    147 | 188

    Yasemin Allen

  • 148 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    148 | 188

    Yasemin Allen

  • 149 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    149 | 188

    Asena Atalay

  • 150 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    150 | 188

    Asena Atalay

  • 151 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    151 | 188

    Asena Atalay

  • 152 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    152 | 188

    İbrahim Tatlıses

  • 153 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    153 | 188

    İbrahim Tatlıses

  • 154 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    154 | 188

    Almeda Abazi

  • 155 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    155 | 188

    Almeda Abazi

  • 156 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    156 | 188

    Ebru Polat

  • 157 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    157 | 188

    Ebru Polat

  • 158 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    158 | 188

    Necati Şaşmaz

  • 159 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    159 | 188

    Necati Şaşmaz

  • 160 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    160 | 188

    Gürkan Uygun

  • 161 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    161 | 188

    Gürkan Uygun

  • 162 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    162 | 188

    Birce Akalay

  • 163 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    163 | 188

    Birce Akalay

  • 164 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    164 | 188

    Birce Akalay

  • 165 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    165 | 188

    Birce Akalay

  • 166 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    166 | 188

    Sadi Celil Cengiz

  • 167 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    167 | 188

    Sadi Celil Cengiz

  • 168 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    168 | 188

    Ezgi Mola

  • 169 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    169 | 188

    Ezgi Mola

  • 170 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    170 | 188

    Beyazıt Öztürk

  • 171 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    171 | 188

    Beyazıt Öztürk

  • 172 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    172 | 188

    Işın Karaca 

  • 173 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    173 | 188

    Işın Karaca 

  • 174 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    174 | 188

    Levent Ülgen

  • 175 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    175 | 188

    Levent Ülgen

  • 176 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    176 | 188

    Mehmet Ali Erbil

  • 177 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    177 | 188

    Mehmet Ali Erbil

  • 178 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    178 | 188

    Barış Arduç

  • 179 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    179 | 188

    Barış Arduç

  • 180 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    180 | 188

    Barış Arduç

  • 181 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    181 | 188

    Ümit Erdim

  • 182 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    182 | 188

    Ümit Erdim

  • 183 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    183 | 188

    Gonca Vuslateri

  • 184 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    184 | 188

    Gonca Vuslateri

  • 185 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    185 | 188

    Alper Kul

  • 186 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    186 | 188

    Alper Kul

  • 187 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    187 | 188

    Tarkan

  • 188 Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    188 | 188

    Emrah

 

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Yorumlar 84
  • Misafir 22 Mart 2018 Perşembe 17:24
    Göksel ilk insan, hepimiz ondan evrildik
  • Misafir 22 Mart 2018 Perşembe 17:23
    Pınar altuğ tam gıcık sınıf elemanıymış, hocam cart oldu curt oldu
  • aloner 23 Mart 2018 Cuma 10:51
    Alt çene öndeyse öyle oluyorlar :)
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