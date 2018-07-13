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Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncunun fotoğrafına ilgi büyük oldu. Günsür'un takipçileri fotoğrafın altına; ‘Küçük ya da büyük, hep yakışıklıymışsınız. Ünlü olacağınız o zamandan belliymiş, bakışlarınız yeter!' yorumunu yaptı.