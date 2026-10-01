Tolga Mendi, Darülaceze'de Sevgi Can Danlı'yı ziyaret etti

Tolga Mendi, geleneksel hale getirdiği Darülaceze ziyaretleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Mendi, 1968'de bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen 76 yaşındaki Sevgi Can Danlı'yı ziyaret etti.

Mendi'nin, "Özlüyor musun o zamanları?" sorusuna Sevgi Can Danlı, "Tabii, çok başka, çok güzeldi" yanıtını verdi. İkili bir süre karşılıklı sohbet etti. Ünlü oyuncu, Darülaceze'de gerçekleşen buluşmadan anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mendi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Artık gelenekselleşen Darülaceze ziyaretimizden bir kesit… 1968 Türkiye Güzelimiz Sevgi Can Danlı ablamız ile keyif dolu sohbetimiz…

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Öte yandan uzun süredir Darülaceze'de yaşayan Sevgi Can Danlı, geçtiğimiz yıl "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katılmıştı. Danlı, "Tekrar 20 yaşında olsaydım, yine Türkiye güzeli olmak isterdim" demişti.