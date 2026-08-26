Tuğba Özerk: Geçiş dönemindeyiz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bebek'te objektiflere yansıyan Tuğba Özerk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özerk, "İstanbul'un neminde yürüyüşteyiz. Akşamüstü çıkıyorum buralardayım. Öğle vakti çok sıcak oluyor. Sağlıklı sular ve proteinler... Formuma dikkat ediyorum. Maydanoz, yeşil elma, limon, pancar falan ekliyorum. Değişik kürler yapıp, paylaşıyorum" diye konuştu.

Favori yemeklerinden de bahseden şarkıcı, "Yalnızken protein ağırlıklı besleniyorum. Zeytinyağlılarım da meşhurdur ama... Misafirlerim gelince zeytinyağlılarımı yaparım" ifadelerini kullandı.

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Yaz tatilinden de bahseden Tuğba Özerk, "Çeşme'ye annemin yanına gittim, çok kalabalıktı. Çok kalmadım, döndüm. Eylül'de tekrar Çeşme'ye gideceğim. Biraz daha rahat olduğu bir dönem olur. Şimdi işlerimizle ilgileniyoruz" dedi.

Ardından yeni projelerinden bahseden Özerk, "Yeni şarkılarımız var. İçinde aşk ve acı olan şarkılar... Biraz da çağa ayak uydurmak için çabalıyoruz. Çok güzel şarkılar da var ama ne tutuyor ne tutmuyor onu kestirmek zor oluyor. Bu dönemi biraz da geçiş dönemi olarak görüyorum. Ne tutacak belli olmuyor" ifadelerini kullandı.